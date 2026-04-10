Regidora del PAN cuestiona préstamo de 440 mdp al ayuntamiento de Puebla

María Tenahua
La regidora panista del municipio de Puebla, Guadalupe Arrubarrena García, cuestionó al subsecretario de Infraestructura, Edgar Dávila Ramos, en qué se van a invertir los 440 millones de pesos de préstamo.
Acusó que parecieran solo ocurrencias.
Durante la comisión de Movilidad e Infraestructura y Servicios Públicos, la integrante de cabildo señaló que todo indica que es una ocurrencia que el gobierno de la ciudad decida adelantar las obras del 2027.
Refirió que todavía se están pagando obras del 2025 con presupuesto de este año.
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