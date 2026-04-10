Vivero BUAP, espacio para la investigación

María Huerta
Desde 2018, la BUAP, a través de diferentes unidades académicas y la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, fundó el vivero universitario.
Es un lugar donde se propaga árboles y plantas para uso en espacios universitarios, además que funciona con el apoyo de estudiantes de prácticas profesionales y servicio social.
Al respecto, Tonantzin López Lozano, responsable de Gestión Ambiental en la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, añadió que también es utilizado por académicos para desarrollar sus trabajos de investigación.
Mientras, Leonardo Valdivia Montes, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, añadió que actualmente realiza su servicio social en el programa de rescate a la biodiversidad.
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