Video: Línea de crédito es solo para obra vial, sentenció Pepe Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, espera obtener la línea de crédito en mayo o junio.

Dejó en claro que este dinero será utilizado solo para la obra vial que tanto requiere la ciudad.

En entrevista, el primer regidor de Puebla rechazó la versión de que este recurso sea utilizado para fines electorales.

Señaló que su gobierno es responsable y no dejará deuda u “hoyo financiero”, como la anterior administración.

Explicó que no se utilizará para bacheo, luminarias, sino para hacer calles completas en beneficio de la gente.

Aclaró que este crédito será liquidado en julio del 2027.

“No tiene nada que ver con lo electoral u otras circunstancias”.