“Apasiónate por Atlixco”: Gastronomía, naturaleza, cultura y aventura a 20 minutos de la capital

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala invita a turistas y locales a disfrutar de la riqueza cultural, natural y gastronómica del municipio durante el cierre de la temporada vacacional.
Como parte de esta invitación, Ariadna Ayala, destacó cuatro rutas turísticas que permiten conocer lo mejor del Pueblo Mágico:
• Ruta de Museos, con espacios históricos y culturales
• Ruta San Miguel, con miradores y sitios emblemáticos
• Ruta de las Flores, con viveros y tradición ornamental
• Ruta del Mezcal, con experiencias gastronómicas
Asimismo, no puedes dejar de visitar el zócalo de este pueblo y aprovechar el último fin de semana de la exhibición de arte moderno, donde podrás admirar increíbles pinturas creadas por talentosos artistas de la región.
Atlixco se consolida, así como un destino integral que combina tradición, naturaleza y cultura, ideal para disfrutar en familia o con amigos este último fin de semana.
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