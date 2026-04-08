Trenes Interoceánico, Maya y refinería Dos Bocas…entre la pesada carga del obradorato

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Ya con alrededor de año y medio en la presidencia de México, lo normal sería que Claudia Sheinbaum Pardo destacara los AVANCES, conclusiones y/o logros de sus propios proyectos y que enfocara la exposición mediática en resaltar su propia administración, en lugar de negar, justificar o defender fallas del obradorato.

Pero la carga de Andrés Manuel López Obrador es muy pesada, como lo demostró recientemente el derrame de petróleo en su refinería Dos Bocas, Tabasco, que a mediados del año pasado acumulaba un costo de 20 mil 959 millones de dólares, 135 por ciento superior a lo que en un principio el ex presidente dijo que se gastaría: Dos Bocas y la danza de los millones, 1ra parte

El derramamiento de combustible en Dos Bocas no solamente alcanzó otros estados, como Veracruz, sino que confirmó que varios de los megaproyectos obradoristas, como sus trenes, generan con preocupante frecuencia accidentes o problemas graves a la actual titular del Ejecutivo federal: Derrame de hidrocarburo de Dos Bocas alcanza costas de Veracruz

En lugar de aprovechar el descanso colectivo de la Semana Santa, para presumir sus PROPIOS PROGRAMAS Y CONQUISTAS de gobierno, Claudia Sheinbaum la usó para defender el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y tratar de controlar los daños ecológicos, políticos, económicos y sociales de la refinería obradórica: Refinería de Dos Bocas opera al 100%: “No tuvo ningún daño”, asegura Sheinbaum

EL INÚTIL ESFUERZO POR NO DESCARRILAR A AMLO

Sus defensas del AIFA y Dos Bocas no son –ni de lejos –las únicas ocasiones en que la ACTUAL presidenta dedicó esfuerzo y recursos, para defender, justificar o negar fallas en los megaproyectos de su antecesor. El 28 de diciembre del año pasado, se descarrilló el Tren Interoceánico, con saldo OFICIAL de 14 muertos y alrededor de 100 heridos: Claudia Sheinbaum confirmó 13 muertos por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Primero se dijo que el Interoceánico costaría 20 mil millones de pesos, pero –al momento del descarrilamiento- el erario nacional ya llevaba gastados más del triple: 62 mil millones de pesos, un sobreprecio que también ocurrió con los demás “GRANDES PLANES” del obradrato: El Tren Interoceánico triplicó su presupuesto inicial

Además de mortales y costosas fallas y exceder con mucho lo que presuntamente costarían, los megaproyectos obradóricos comparten la característica de las múltiples acusaciones de anomalías y/o corrupción durante su ejecución: Tren Interoceánico: auditorías revelan pagos inflados y fallas antes del accidente

De acuerdo a datos de Inteligencia Artificial, el Tren Maya ha sufrido al menos tres descarrilamientos o incidentes graves desde su puesta en marcha (diciembre 2023) hasta agosto del año pasado, cuando un vagón se salió de los rieles, invadió las vías vecinas y generó el desalojo de los pasajeros: Descarrila vagón del Tren Maya en estación Izamal de Yucatán

CULPA DE TODOS…MENOS DE AMLO

Diseñado para enlazar cinco estados y reactivar la economía y el turismo en el sureste de México, AMLO detalló que el Tren Maya costaría cerca de 150 mil millones de pesos…que se convirtieron en ¡500 mil millones!, pese a las frecuentes advertencias de daños a la ecología, al sobreprecio y a la posibilidad de accidentes:Instan a revisar contrato sobre “manejo de fauna nociva” para Tren Maya

Ante los problemas y/o accidentes de los proyectos emblemáticos obradoristas, la respuesta del actual gobierno federal siempre es la misma: Culpa del maquinista del Tren Interoceánico, de un barco privado en la zona de la refinería Dos Bocas, etc. Siempre es responsabilidad de todos, de cualquier y/o de nadie, pero nunca de AMLO o sus allegados.

Lo del Interoceánico provocó, como ya se dijo, catorce defunciones y más de 100 heridos, mientras el derrame en la refinería amlista no solamente dejó un daño ecológico todavía no precisado por el actual gobierno federal, sino que también genera graves afectaciones económicas a pescadores y nadie puede descartar que, en muy poco tiempo, se enferme gente que consuma pescados o mariscos contaminados: Refinería de Dos Bocas opera al 100%: “No tuvo ningún daño”, asegura Sheinbaum

Por ende, ¿no sería hora de que el actual gobierno federal analizara a fondo las megaobras amlistas, investigue REALMENTE sus accidentes, sobrecostos, secuelas y sancione las muy posibles corrupción, abusos e irregularidades?. Así, se garantizaría –por fin- un buen funcionamiento y comenzaría a hablarse MÁS de los proyectos ejecutivos de la presidenta Claudia Sheinbaum, en lugar de seguir remendando el obradorato: Próxima semana FGR entregará dictamen del Tren Interoceánico: Sheinbaum