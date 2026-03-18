Refinería de Dos Bocas opera al 100%: “No tuvo ningún daño”, asegura Sheinbaum

EL HERALDO DE MÉXICO

La presidenta de México indicó que opera al 100 por ciento, después de un incendio que sufrió en sus inmediaciones

La Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, opera al 100 por ciento, después de un incendio que sufrió en sus inmediaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que internamente el incidente no causó afectaciones.

“La Refinería está operando al 100, la Refinería no tuvo ningún daño, fue en la aparte exterior, pero de todas maneras tiene que revisarse”, informó en la Mañanera de este 18 de marzo.

¿Qué ocurrió en la refinería Dos Bocas?

Ayer, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación.

Como consecuencia de estos hechos, cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex. Sheinbaum informó que tanto Pemex como la Fiscalía General de la República tienen que hacer los peritajes correspondientes.