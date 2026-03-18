Así te puedes ganar el boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir a la inauguración del Mundial 2026

EL HERALDO DE MÉXICO

Las participantes podrán llevarse el boleto 00001 de la mandataria federal y disfrutar del gran partido inaugural donde jugará la Selección Mexicana contra Sudáfrica

El jueves 11 de junio del 2026 se llevará a cabo en nuestro país la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en las instalaciones del Estadio Ciudad de México.

Al respecto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que donará su boleto 00001 para asistir completamente gratis al gran evento de apertura donde jugará la Selección Mexicana contra Sudáfrica.

Ante ello, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, explicó cómo te puedes llevar este boleto, en entrevista para El Heraldo Radio durante el programa “Los Profesionales del Deporte” conducido por Edgar Valero.

La Presidenta está donando, regalando su boleto, el número 0001, y lo está haciendo a través de una dinámica deportiva, muy bonita, enfocada a mujeres, a niñas de 16 hasta 25 años”, señaló Pacheco.

¿Quiénes pueden participar en la rifa del boleto de la Presidenta para el Mundial 2026?

Únicamente las mujeres y niñas de 16 a 25 años de edad podrán participar en esta dinámica para ganarse el boleto 00001 de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó Pacheco. Las interesadas deben entrar a la página mundialsocial.gob.mx

Ahí deberán subir un video de dos minutos dominando la pelota a la plataforma de Youtube y enviar el enlace. También deberán escribir su historia de amor al fútbol y “el significado que tiene para ti”.

Un panel de expertas integrado por la árbitra mexicana Katia García, la futbolista Charlyn Corral y la periodista Gaby Fernández, serán las encargadas de seleccionar a la ganadora”, detalló en entrevista.

El viernes 10 de abril del 2026 es el último día para participar en esta dinámica deportiva.

Mundialitos sociales

El director de la Conade destacó en entrevista que hay un entusiasmo generalizado por el próximo Mundial. Señaló que Claudia Sheinbaum busca que este evento le llegue a todos y que el futbol se juegue en todas partes.

Lo que la Presidenta menciona es cómo logramos que el Mundial de Fútbol le llegue a todo el mundo. Desde verlo en la televisión apoyando a la Selección, hasta poderlo jugar en un parque, en una cancha, en una comunidad alejada”, resaltó Rommel Pacheco.

Ante ello, la Conade implementó “Mundialitos Sociales” y siete copas, de las cuales la Copa Escolar y Copa Conade ya están en marcha.

Más de 800 mil niñas y niños han participado en 70 mil equipos, avanzando a fases estatales y nacionales, con una gran final que se celebrará en Ciudad Universitaria”, informó Pacheco para El Heraldo Radio.

Adicionalmente, dijo, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se están construyendo y remodelando más de mil canchas en todo el país.