Isaac del Toro ya tiene fecha para su nueva carrera tras ganar el Tirreno Adriático 2026

JUAN FUTBOL

El 2026 ha tenido un gran comienzo de temporada para Isaac del Toro, tras consagrarse en el Tirreno Adriático 2026. Ahora el mexicano ya tiene fecha para correr su próxima carrera, en busca de un nuevo título.

El ciclista nacido en Ensenada, Baja California, se ha coronado en Italia en lo que se considera uno de los circuitos más destacados del UCI WorldTour. Por lo que buscará continuar por la senda del triunfo, en otra competición en Europa.

¿Cuándo y dónde volverá a correr Isaac del Toro?

Isaac del Toro volverá a correr en el Milán-San Remo 2026, en Italia, el próximo sábado 21 de marzo. La carrera comenzará alrededor de las 3:00 hs (CDMX) y contará con un recorrido total de 298 kilómetros.

La salida será desde la ciudad de Pavia y la llegada en la ciudad de San Remo, en un horario estipulada de las 10:00 hs (CDMX). Por lo que será una nueva oportunidad de ver al mexicano en acción.

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A su vez este torneo, también conocido como el Classicissima de Primavera, celebrará su edición número 117. Esta carrera es una de las más exigentes de los llamados Cinco Monumentos del ciclismo en la temporada.