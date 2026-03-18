Concachampions 2026: así se jugarán los cuartos de final

JUAN FUTBOL
La Concachampions 2026 comienza a definir quiénes son sus clasificados a los cuartos de final. Con varios equipos mexicanos, el torneo de la CONCACAF está cada vez más cerca de su definición.
Entre los equipos que ya se aseguraron su boleto a esta instancia, aparece Cruz Azul. Los Celestes vencieron en octavos de final a los Rayados de Monterrey, con un marcador global de 4 a 3.
Por otro lado América, Toluca y Tigres son los otros representante de la Liga MX que aún buscan su lugar en cuartos de final. Todos ellos deben disputar sus partidos de vuelta correspondiente a octavos de final.
Los cruces de cuartos de final de la Concachampions 2026
Cruz azul vs LAFC
- Toluca o San Diego vs LA Galaxy o Mount Pleasant
- Inter Miami o Nashville vs América o Philadelphia Unión
- Tigres o Cincinnati vs Seattle o Vancouver
¿Cuándo se disputarán los partidos de vuelta de los octavos de final?
Inter Miami vs Nashville
- Fecha: miércoles 18 de marzo
- Hora: 17:00 hs (CDMX)
- Lugar: Chase Stadium
- Resultado ida: 0 a 0
América vs Philadelphia Union
- Fecha: miércoles 18 de marzo
- Hora: 19:00 hs (CDMX)
- Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes
- Resultado ida: 1 a 0 a favor del América
Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps
- Fecha: miércoles 18 de marzo
- Hora: 21:00 hs (CDMX)
- Lugar: Lumen Field
- Resultado ida: 3 a 0 a favor de Seattle
Toluca vs San Diego FC
- Fecha: miércoles 18 de marzo
- Hora: 21:00 hs (CDMX)
- Lugar: Estadio Nemesio Diez
- Resultado ida: 3 a 2 a favor de San Diego
Mount Pleasant vs Los Angeles Galaxy
- Fecha: jueves 19 de marzo
- Hora: 17:00 hs (CDMX)
- Lugar: Drax Hall Sports Complex
- Resultado ida: 3 a 0 a favor de Los Angeles Galaxy
Tigres vs Cincinnati
- Fecha: jueves 19 de marzo
- Hora: 19:00 hs (CDMX)
- Lugar: Estadio Universitario de la UANL
- Resultado ida: 3 a 0 a favor de Cincinnati
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