Desde la Pasión

Concachampions 2026: así se jugarán los cuartos de final

By Redaccion1 / 18 marzo, 2026

JUAN FUTBOL

La Concachampions 2026 comienza a definir quiénes son sus clasificados a los cuartos de final. Con varios equipos mexicanos, el torneo de la CONCACAF está cada vez más cerca de su definición.

Entre los equipos que ya se aseguraron su boleto a esta instancia, aparece Cruz Azul. Los Celestes vencieron en octavos de final a los Rayados de Monterrey, con un marcador global de 4 a 3.

Por otro lado América, Toluca y Tigres son los otros representante de la Liga MX que aún buscan su lugar en cuartos de final. Todos ellos deben disputar sus partidos de vuelta correspondiente a octavos de final.

Los cruces de cuartos de final de la Concachampions 2026

Cruz azul vs LAFC

  • Toluca o San Diego vs LA Galaxy o Mount Pleasant
  • Inter Miami o Nashville vs América o Philadelphia Unión
  • Tigres o Cincinnati vs Seattle o Vancouver

¿Cuándo se disputarán los partidos de vuelta de los octavos de final?

Inter Miami vs Nashville

  • Fecha: miércoles 18 de marzo
  • Hora: 17:00 hs (CDMX)
  • Lugar: Chase Stadium
  • Resultado ida: 0 a 0

América vs Philadelphia Union

  • Fecha: miércoles 18 de marzo
  • Hora: 19:00 hs (CDMX)
  • Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes
  • Resultado ida: 1 a 0 a favor del América

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps

  • Fecha: miércoles 18 de marzo
  • Hora: 21:00 hs (CDMX)
  • Lugar: Lumen Field
  • Resultado ida: 3 a 0 a favor de Seattle

Toluca vs San Diego FC

  • Fecha: miércoles 18 de marzo
  • Hora: 21:00 hs (CDMX)
  • Lugar: Estadio Nemesio Diez
  • Resultado ida: 3 a 2 a favor de San Diego

Mount Pleasant vs Los Angeles Galaxy

  • Fecha: jueves 19 de marzo
  • Hora: 17:00 hs (CDMX)
  • Lugar: Drax Hall Sports Complex
  • Resultado ida: 3 a 0 a favor de Los Angeles Galaxy

Tigres vs Cincinnati

  • Fecha: jueves 19 de marzo
  • Hora: 19:00 hs (CDMX)
  • Lugar: Estadio Universitario de la UANL
  • Resultado ida: 3 a 0 a favor de Cincinnati

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