Concachampions 2026: así se jugarán los cuartos de final

JUAN FUTBOL

La Concachampions 2026 comienza a definir quiénes son sus clasificados a los cuartos de final. Con varios equipos mexicanos, el torneo de la CONCACAF está cada vez más cerca de su definición.

Entre los equipos que ya se aseguraron su boleto a esta instancia, aparece Cruz Azul. Los Celestes vencieron en octavos de final a los Rayados de Monterrey, con un marcador global de 4 a 3.

Por otro lado América, Toluca y Tigres son los otros representante de la Liga MX que aún buscan su lugar en cuartos de final. Todos ellos deben disputar sus partidos de vuelta correspondiente a octavos de final.

Los cruces de cuartos de final de la Concachampions 2026

Cruz azul vs LAFC

Toluca o San Diego vs LA Galaxy o Mount Pleasant

Inter Miami o Nashville vs América o Philadelphia Unión

Tigres o Cincinnati vs Seattle o Vancouver

¿Cuándo se disputarán los partidos de vuelta de los octavos de final?

Inter Miami vs Nashville

Fecha: miércoles 18 de marzo

Hora: 17:00 hs (CDMX)

Lugar: Chase Stadium

Resultado ida: 0 a 0

América vs Philadelphia Union