Mundial 2026: Cuándo empieza, fechas, horarios y qué partidos se jugarán en México

El Mundial 2026 está cada vez más cerca de llegar, y este año, la época mundialista marcará la historia. Lo que comenzó en 1930 en Uruguay como un torneo internacional orquestado por la Federación Internacional de Futbol Asociación se ha transformado en uno de los eventos deportivos con mayor peso dentro de esta industria.
A casi un siglo de su creación, el Copa FIFA de Fútbol sigue conectando a millones de aficionados y rompiendo brechas entre generaciones. Aunque en 2002, la edición celebrada en Corea y Japón rompió los precedentes de que el torneo se celebrara en un país, este año volverá a cambiar el rumbo al incluir tres países como los anfitriones del torneo. Esto es todo lo que debes saber sobre el Mundial 2026.
Todos los detalles sobre el Mundial 2026
- Mundial 2026: dónde es
- ¿Qué partidos se van a jugar en México en el Mundial 2026?
- ¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
- ¿Cuántas selecciones van al Mundial 2026?
- Mundial 2026: calendario
- Mundial 2026: cuánto cuestan los boletos
Mundial 2026: dónde es
El Mundial 2026 será en Estados Unidos, México y Canadá. Este año, el torneo será dividido en tres países, marcando un antes y un después para la organización al regresar a Norteamérica después de 32 años de no ser organizado dentro del continente tras la edición de 1994 en Estados Unidos.
¿Qué partidos se van a jugar en México en el Mundial 2026?
Se jugarán 13 partidos en diferentes estadios de México repartidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
- México vs. Sudáfrica – 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de CDMX
- Chequia vs. México – 24 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de CDMX
- Uzbekistán vs. Colombia – 17 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de CDMX
- 1º Grupo A vs. 3.º Grupo C/E/F/H/I – 30 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de CDMX
- Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 – 5 de julio de 2026 en el Estadio Azteca de CDMX
- Corea del Sur v. Chequia – 11 de junio de 2026 – Estadio Akron, Guadalajara de CDMX
- México vs. Corea del Sur – 18 de junio de 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara
- Uruguay vs. España – 26 de junio de 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara
- Colombia vs. República Democrática del Congo en el 23 de junio de 2026 Estadio Akron de Guadalajara
- Suecia vs. Túnez – 14 de junio de 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey
- Túnez vs. Japón – 20 de junio de 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey
- Sudáfrica vs. Coreal del Sur – 24 de junio de 2026 – en el Estadio BBVA de Monterrey
- 1 F vs. 2 C – 29 de junio de 2026 – en el Estadio BBVA de Monterrey
¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
El Mundial 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026. El torneo comenzará con el partido de México contra Sudáfrica que tendrá lugar en la Ciudad de México, la sede para el Partido inaugural de la Copa Mundial 2026 que se celebrará en el Estadio Ciudad de México. El torneo se extenderá hasta su culminación el 19 de julio con el partido de cierre en el Estadio Nueva York de Nueva Jersey.
¿Cuántas selecciones van al Mundial 2026?
El Mundial 2026 contará con 48 países clasificados:
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Japón
- Nueva Zelanda
- Irán
- Argentina
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Arabia Saudita
- Costa de Marfil
- Senegal
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Países Bajos
- Alemania
- Bélgica
- Suiza
- España
- Austria
- Escocia
- Curazao
- Haití
- Panamá
- Suecia
- Turquía
- Bosnia y Herzegovina
- República Democrática del Congo
- República Checa
- Irak
Estos son los partidos confirmados para el Mundial 2026:
Jueves 11 de junio
- 13:00 pm – México vs Sudáfrica – Grupo A, Ciudad de México
- 20:00 pm – República de Corea vs Chequia – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio
- 13:00 pm – Canadá vs Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Toronto
- 19:00 pm – Estados Unidos vs Paraguay | Grupo D – Estadio Los Ángeles
Sábado 13 de junio
- 13:00 pm – Catar vs Suiza – Grupo B – Estadio Bahía de San Francisco
- 16:00 pm – Brasil vs Marruecos – Grupo C – Estadio Nueva York de Nueva Jersey
- 19:00 pm – Haití vs Escocia – Grupo C
- 22:00 pm – Australia vs Turquía – Grupo D – Estadio BC Place Vancouver
Domingo 14 de junio
- 11:00 am – Alemania vs Curazao – Grupo E – Estadio Houston
- 14:00 pm – Países Bajos vs Japón – Grupo F – Estadio Dallas
- 17:00 pm – Costa de Marfil vs Ecuador – Grupo E – Estadio Filadelfia
- 20:00 pm – Suecia vs Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio
- 10:00 pm – España vs Cabo Verde – Grupo H – Estadio Atlanta
- 13:00 pm – Bélgica vs Egipto – Grupo G – Estadio Seattle
- 16:00 pm – Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H – Estadio Miami
- 19:00 pm Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G – Estadio Los Ángeles
Martes 16 de junio
- 13:00 – Francia vs Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York de Nueva Jersey
- 16:00 – Irak vs Noruega – Grupo I – Estadio Boston
- 19:00 pm – Argentina vs Argelia – Grupo J – Estadio Kansas City
- 22:00 pm – Austria vs Jordania – Grupo J – Bahía de San Francisco
Miércoles 17 de junio
- 11:00 – Portugal vs RD de Congo – Grupo K – Estadio Houston
- 14:00 – Inglaterra vs Croacia – Grupo L – Estadio Dallas
- 17:00 pm – Ghana vs Panamá – Grupo L – Estadio Toronto
- 20:00 pm – Uzbekistán vs Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio
- 10:00 pm – Chequia vs Sudáfrica – Grupo A – Estadio Atlanta
- 13:00 pm – Suiza vs Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Los Ángeles
- 16:00 pm – Canadá vs Catar – Grupo B – Estadio BC Place Vancouver
- 19:00 pm – México vs República de Corea – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio 2026
- 13:00 pm – Estados Unidos vs Australia – Grupo D – Estadio Seattle
- 16:00 pm – Escocia vs Marruecos – Grupo C – Estadio Boston
- 19:00 pm – Brasil vs Haití – Grupo C – Estadio Filadelfia
- 22:00 pm – Turquía vs Paraguay – Grupo D – Estadio Bahía de San Francisco
Sábado, 20 de junio 2026
- 11:00 pm – Países Bajos vs Suecia – Grupo F – Estadio Houston
- 14:00 pm – Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E – Estadio Toronto
- 18:00 pm – Ecuador vs Curazao – Grupo E – Estadio Kansas City
- 22:00 pm – Túnez vs Japón – Grupo F – Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio 2026
- 10:00 pm – España vs Arabia Saudí – Grupo H – Estadio Atlanta
- 13:00 pm – Bélgica vs Irán – Grupo G – Estadio Los Ángeles
- 16:00 pm – Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H – Estadio Miami
- 19:00 pm – Nueva Zelanda vs Egipto – Grupo G – Estadio BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio
- 11:00 am – Argentina vs Austria – Grupo J – Estadio Dallas
- 15:00 pm – Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I – Estadio Filadelfia
- 18:00 pm – Noruega vs Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 21:00 pm – Jordania vs Argelia – Grupo J – Estadio Bahía de San Francisco Bay
Martes, 23 de junio
- 11:00 am – Portugal vs Uzbekistán – Grupo K – Estadio Houston
- 14:00 pm – Inglaterra vs Ghana – Grupo L – Estadio Boston
- 17:00 pm – Panamá vs Croacia – Grupo L – Estadio Toronto
- 20:00 pm – Colombia vs RD de Congo – Grupo K – Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio
- 13:00 pm – Suiza vs Canadá – Grupo B – Estadio BC Place Vancouver
- 13:00 pm – Bosnia vs Catar – Grupo B – Estadio Seattle
- 16:00 pm – Brasil vs Escocia – Grupo C – Estadio Miami
- 16:00 pm – Marruecos vs Haití – Grupo C – Estadio Atlanta
- 19:00 pm – Chequia vs México – Grupo A – Estadio Ciudad de México
- 19:00 pm – Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A – Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
- 14:00 pm – Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E – Estadio Filadelfia
- 14:00 pm – Ecuador vs Alemania – Grupo E – Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 17:00 pm – Japón vs Ucrania | Suecia | Polonia | Albania – Grupo F – Estadio Dallas
- 17:00 pm – Túnez vs Países Bajos – Grupo F – Estadio Kansas City
- 20:00 pm – Turquía vs Estados Unidos – Grupo D – Estadio Los Ángeles
- 20:00 pm – Paraguay vs Australia – Grupo D – Estadio Bahía de San Francisco
Viernes, 26 de junio 2026
- 13:00 pm – Noruega vs Francia – Grupo I – Estadio Boston
- 13:00 pm – Senegal vs Irak – Grupo I – Estadio Toronto
- 18:00 pm – Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H – Estadio Houston
- 18:00 pm – Uruguay vs España – Grupo H – Estadio Guadalajara
- 21:00 pm – Egipto vs Irán – Grupo G – Estadio Seattle
- 21:00 pm – Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G – Estadio BC Place Vancouver
Sábado, 27 de junio 2026
- 15:00 pm – Panamá vs Inglaterra – Grupo L – Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 15:00 pm – Croacia vs Ghana – Grupo L – Estadio Filadelfia
- 17:30 pm – Colombia vs Portugal – Grupo K – Estadio Miami
- 17:30 pm – RD de Congo vs Uzbekistán – Grupo K – Estadio Atlanta
- 20:00 pm – Argelia vs Austria – Grupo J – Estadio Kansas City
- 20:00 pm – Jordania vs Argentina – Grupo J – Estadio Dallas
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Dieciseisavos de final
Domingo, 28 de junio 2026
- 13:00 pm – Dieciseisavos de final – 2º Grupo A v 2º Grupo B – Estadio Los Ángeles
Lunes, 29 de junio 2026
- 11:00 am – Dieciseisavos de final – 1º Grupo C v 2º Grupo F – Estadio Houston
- 14:30 pm – Dieciseisavos de final – 1º Grupo F v 3º Grupo A|B|C|D|F – Estadio Boston
- 19:00 pm – Dieciseisavos de final – 1º Grupo F v 2º Grupo 2C – Estadio Monterrey
Martes, 30 de junio 2026
- 11:00 am – Dieciseisavos de final – 2E vs 2I – Estadio Dallas
- 15:00 pm – Dieciseisavos de final – 1º Grupo I v 3º Grupo CDFGH – Estadio Dallas
- 19:00 pm – Dieciseisavos de final – 1º Grupo A v 3º Grupo C | E | F | H | I – Estadio Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio 2026
- 10:00 am – Dieciseisavos de final – 1º Grupo L v 3º Grupo E | H | I | J | K – Estadio Atlanta
- 14:00 pm – 1º Grupo G v 3º Grupo A | E | F |I |J – Estadio Seattle
- 18:00 pm – 1º Grupo D v 3º Grupo B | E | H | I |J – Arena Bahía de San Francisco
Jueves, 2 de julio 2026
- 13:00 pm – Dieciseisavos de final -1º Grupo H v 2º Grupo J – Estadio Los Ángeles
- 17:00 pm – Dieciseisavos de final – 2º Grupo K v 2º Grupo L – Estadio Toronto
- 21:00 pm – Dieciseisavos de final -1º Grupo B v 3º Grupo E| F | G | I | J – Estadio BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio 2026
- 12:00 pm – Dieciseisavos de final -2º Grupo D v 2º Grupo G – Estadio Dallas
- 16:00 pm – Dieciseisavos de final -1º Grupo J v 2º Grupo H – Estadio Miami
- 19:30 pm – Dieciseisavos de final -1º Grupo K v 3º Grupo D |E | I | J | L – Estadio Kansas City
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final
Sábado, 4 de julio 2026
- 15:00 pm – Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77 – Estadio Filadelfia
- 11:00 am – Ganador Partido 73 v Ganador Partido 75 – Estadio Houston
Domingo, 5 de julio 2026
- 14:00 pm – Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78 – Estadio Nueva York Nueva Jersey
- 18:00 pm – Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80 – Estadio Ciudad de México
Lunes, 6 de julio 2026
- 13:00 pm – Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84 – Estadio Dallas
- 18:00 pm – Ganador Partido 81 v Ganador Partido 82 – Estadio Seattle
Martes, 7 de julio 2026
- 10:00 am – Ganador Partido 86 v Ganador Partido 88 – Estadio Atlanta
- 14:00 pm – Ganador Partido 85 v Ganador Partido 87 – Estadio BC Place Vancouver
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final
Jueves, 9 de julio 2026
- 14:00 pm – Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90 – Estadio Boston
Viernes, 10 de julio 2026
- 13:00 pm – Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94 – Estadio Los Ángeles
Sábado, 11 de julio 2026
- 15:00 pm – Ganador Partido 91 v Ganador Partido 92 – Estadio Miami
- 19:00 pm – Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 – Estadio Kansas City
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Semifinales
Martes, 14 de julio 2026
- 13:30 pm – Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 – Estadio Dallas
Miércoles, 15 de julio 2026
- 13:00 pm – Ganador Partido 99 v Ganador Partido 100 – Estadio Atlanta
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Partido por el tercer puesto
Sábado, 18 de julio 2026
- 15:00 pm – Perdedor Partido 101 v Perdedor Partido 102 – Estadio Miami
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Final
Domingo, 19 de julio 2026
- 13:00 pm – Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 – Estadio Nueva York Nueva Jersey
Mundial 2026: cuánto cuestan los boletos
El precio de los boletos para el Mundial 2026 dependerán del partido y sección en la que se encuentren. Las entradas más básicas comienzan alrededor de los 60 dólares, mientras que los boletos para la final pueden llegar a variar entre los dos mil dólares hasta casi ocho mil dólares según el asiento a elegir. Cabe mencionar que el precio dependerá de la etapa de venta en la que se encuentre el acceso.
