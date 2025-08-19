Descarrila vagón del Tren Maya en estación Izamal de Yucatán

LA JORNADA
Mérida, Yuc. Uno de los vagones del Tren Maya descarriló en la estación Izamal, municipio en el centro de Yucatán; el reporte preliminar indica que no hay personas lesionadas.
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, uno de los vagones del Tren Maya descarriló este martes al transitar en el tramo 3 que conecta las estaciones de Calkiní, Campeche, con Izamal, Yucatán
En las redes sociales, se observa que algunas personas están sobre las vías; al parecer habrían bajado del vagón que se accidentó. Esto ha provocado retrasos y preocupación entre los pasajeros. Todo indica que los daños dentro y fuera del vagón son menores.
El tramo 3 consta de 159.7 kilómetros y va de Calkiní a Izamal pasando por los estados de Campeche y Yucatán.
You may also like
-
¡Esposado y encadenado! Revelan foto de la deportación de Julio César Chávez Jr. a México
-
Video: Conato de enfrentamiento entre personal del ayuntamiento de Puebla VS ambulantes en el Centro Histórico
-
Con operativos coordinados, 138 personas fueron detenidas: SSP
-
EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora
-
Proyecto Portero: Sheinbaum niega haya algún acuerdo con la DEA