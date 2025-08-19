Descarrila vagón del Tren Maya en estación Izamal de Yucatán

LA JORNADA

Mérida, Yuc. Uno de los vagones del Tren Maya descarriló en la estación Izamal, municipio en el centro de Yucatán; el reporte preliminar indica que no hay personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, uno de los vagones del Tren Maya descarriló este martes al transitar en el tramo 3 que conecta las estaciones de Calkiní, Campeche, con Izamal, Yucatán

En las redes sociales, se observa que algunas personas están sobre las vías; al parecer habrían bajado del vagón que se accidentó. Esto ha provocado retrasos y preocupación entre los pasajeros. Todo indica que los daños dentro y fuera del vagón son menores.

El tramo 3 consta de 159.7 kilómetros y va de Calkiní a Izamal pasando por los estados de Campeche y Yucatán.