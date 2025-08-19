¡Esposado y encadenado! Revelan foto de la deportación de Julio César Chávez Jr. a México

MEDIO TIEMPO

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, dio a conocer una imagen del momento en el que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) entregó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

En la imagen, publicada en redes sociales por el diplomático, se puede ver al boxeador mexicano esposado y con los pies encadenados, a pesar de que estaba fuertemente custodiado por elementos de seguridad estadounidenses.

“@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, se lee.

¿De qué se le acusa a Julio César Chávez Jr?

Después de su detención del pasado 2 de julio, la Fiscalía General de la República dio a conocer que Chávez Jr. arrastraba una orden de aprehensión desde 2023, debido a que tendría una presunta relación con la organización criminal conocida como Cártel de Sinaloa.

“Julio “C”, quien cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas”, detalló.

De acuerdo a interceptaciones realizadas por la FGR, el Hijo de la Leyenda actuaba como un esbirro que “agarraba como costales de box” a integrantes que estaban castigados; además es señalada su cercanía con Los Chapitos, particularmente con Ovidio Guzmán, de quien él mismo ha dicho que es amigo.

¿Dónde está detenido Chávez Jr?

Chávez Jr., a quien las autoridades identifican como Julio C, se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 11 en Hermosillo, a la espera de defenderse de las acusaciones.