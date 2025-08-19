Regreso a clases con la piel protegida: importante fomentar cuidado dermatológico desde edades tempranas

Staff/RG

Existen muchos mitos a la hora del baño de los pequeños

Evitar tallar zonas prominentes para evitar hiperpigmentación

Se deben fomentar hábitos de fotoprotección desde la infancia

Con el inicio del ciclo escolar en las escuelas es fundamental garantizar que los infantes comiencen el nuevo periodo con la salud como prioridad, y una parte de ella es el cuidado de la piel, aseguró la doctora Helena Vidaurri de la Cruz, médica dermatóloga pediatra.

La doctora Vidaurri destacó que, por ejemplo, existen muchos mitos a la hora del baño de los infantes, por lo que aclaró que se debe evitar tallar fuertemente las zonas prominentes como rodillas, codos, cuello y tobillos. “Se trata de áreas que deben limpiarse con suavidad sin estropajos o esponjas ya que el roce vigoroso puede provocar hiperpigmentación en esas zonas”.

Por ello se recomienda realizar baños breves con agua tibia y jabón suave, secar cuidadosamente los pliegues y los pies para evitar humedad atrapada —especialmente al regresar de actividades físicas o deportes— y así prevenir irritaciones o infecciones, comentó la especialista integrante de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD).

Fomentar hábitos de fotoprotección es clave, apuntó la doctora Vidaurri. “Es esencial una protección solar diaria consistente en usar ropa protectora (gorra, manga larga, pantalón) y aplicar protector solar con FPS 30 o superior, al menos dos veces al día y especialmente antes de actividades escolares al aire libre”.

Además, la hidratación idealmente con agua natural, debe ser constante porque la piel es una barrera sensorial y física que regula temperatura, retiene hidratación y evita el ingreso de alérgenos y microbios.

De acuerdo con la doctora Vidaurri, el cuidado cutáneo debe comenzar desde el nacimiento y siempre consultar a un dermatólogo o dermatólogo pediatra certificado ante cualquier alteración cutánea, ya que un diagnóstico oportuno permite un tratamiento individualizado eficaz.

“El regreso a clases es una oportunidad ideal para consolidar hábitos saludables que fortalezcan la piel de los niños. Aplicar cuidados dermatológicos desde temprana edad no solo previene enfermedades cutáneas, sino que contribuye al bienestar general y al rendimiento escolar de los infantes”, concluyó.