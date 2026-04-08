Policía municipal confirmó detección de drogas cerca de escuela en Puebla capital

María Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, informó que este año identificaron un punto de venta de drogas con apariencia de dulces en inmediaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Asimismo, refirió que el año pasado aseguraron a una persona por venta de sustancias prohibidas en presentación de gomitas, con la implementación del programa de “Escuela Segura”.

Este martes el titular de la secretaría de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González, aseguró que identificaron que en algunas escuelas se venden sustancias prohibidas con envolturas de dulces en Puebla capital y Tehuacán.

De igual forma, destacó que este año la dependencia va a adquirir 50 armas y 150 mil cartuchos para prácticas de tiro.