Anuncian una “Discada con Causa”

María Huerta

Coca Sevilla Castillo, presidenta del Club Rotario Líderes de Puebla, anunció “Discada con Causa” el próximo viernes 24 de abril a las 14:00 horas en la Hacienda Figueroa.

En conferencia de prensa, abundó que el propósito de dicho evento es recaudar fondos, para que se instalen nueve paneles solares en el Centro de Rehabilitación Rómulo O’Farril y reducir costos operativos.

Además, recibirán alimento para el albergue “Hogar Canino Vida Nueva”, destinado a 300 perros.

Por su parte, Jesús Medina Castro, director de Proyectos Inversolarmx, comentó que su institución donará 50 mil pesos de inversión de los 98 mil pesos que se necesitan para los paneles solares.