Recuperaron en Puebla capital mil 458 vehículos robados durante los primeros meses del año

Desde Puebla

El gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mantiene acciones estratégicas para evitar el robo, detectar y recuperar vehículos robados, a través de dispositivos preventivos, uso de herramientas tecnológicas e Inteligencia.

En la rueda de prensa semanal, encabezada por el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez, y el titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, informó que estas medidas han permitido una baja en la incidencia delictiva respecto a este delito, en un comparativo del año pasado con los dos primeros meses de este 2026, de acuerdo a las estadísticas presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Abundó que, en ese mismo periodo la dependencia realizó la recuperación de mil 458 vehículos, de ellos fueron 566 automóviles, 457 motocicletas, 454 camionetas y 78 tracto camiones. Además de que han sido detenidas mil 7 personas por robo de vehículo.

Pallares Miranda resaltó que en cuanto al operativo que se trabaja de manera interinstitucional con los tres órdenes de Gobierno, denominado REVERO (Recuperación de Vehículos Robados), que tiene como objetivo realizar recorridos de vigilancia fin de detectar vehículos con anomalías en sus medios de comunicación o con reporte de robo; desde la presente administración con corte al 31 de marzo de 2026, se han implementado 537 dispositivos en los que se inspeccionaron 2 mil 718 personas y 4 mil 207 unidades, logrando la recuperación de 185 vehículos y la detención de 186 personas.

*Informe de resultados a través de estrategias de seguridad*

El titular de la SSC también dio a conocer los resultados de la implementación de diversas estrategias que tienen como objetivo brindar protección a las y los habitantes de la capital del Estado, además de reconstruir el tejido social.

Detalló que, del 24 de marzo al 06 de abril, la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) brindó 8 mil 995 auxilios, lo que representa 642 atenciones diarias, con un tiempo promedio de respuesta de 6’38 minutos.

De igual forma, se implementaron 14 operativos Centinela en 112 puntos de inspección, donde mil 582 vehículos -entre motocicletas y automóviles- fueron inspeccionados, dando como resultado 287 unidades con estatus irregular, mismas que fueron enviadas al depósito vehicular; asimismo, se efectuaron 16 infracciones.

Además, se llevaron a cabo 214 operativos Transporte Seguro en paraderos y unidades del transporte público, bajo una estrategia conjunta entre Estado y Municipio, donde 3 mil 196 personas se inspeccionaron en 969 unidades, de más de 100 rutas del servicio público.

En este mismo periodo se desplegaron 14 operativos Angelópolis, donde ocho personas, siete originarias de Colombia y un estadounidense, fueron rescatadas. Además, se consultaron a 30 personas, se inspeccionaron 14 vehículos y 5 motocicletas fueron enviadas al depósito vehicular, y se realizaron 132 infracciones por diversos hechos de tránsito.

En cuanto a operativos Alcoholímetro, se implementaron cuatro, inspeccionando a 134 personas y vehículos, y de 55 pruebas realizadas, 46 salieron positivas y se aplicaron las medidas pertinentes, con 40 remisiones al Juez Cívico.

También se realizaron cuatro operativos contra “arrancones” sobre Bulevar Hermanos Serdán y de Avenida 15 de Mayo a calle Francisco Villa; donde siete personas fueron inspeccionadas, 51 vehículos consultados en su estatus y 16 unidades fueron enviadas al depósito vehicular, además de que se aplicó una infracción.

De igual manera, y con la finalidad de generar entornos seguros para la ciudadanía, se implementaron operativos interinstitucionales, por lo que derivado de estrategias encaminadas a combatir diversos hechos con apariencia de delito se aseguraron 269 paquetes o envoltorios con posibles sustancias ilícitas, 50 vehículos fueron identificados, de los cuales 33 fueron recuperados y 17 involucrados en diversas conductas delictivas.

Además, se reportó la detención de 227 personas, 63 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, cinco al Ministerio Público para Adolescentes, 157 al Ministerio Público del fuero común y dos más al MP Federal.

Finalmente, se resaltó el saldo blanco obtenido durante la Semana Santa, considerando que hubo una asistencia de 265 mil personas el viernes 3 de abril, para presenciar el Viacrucis en el Centro Histórico, El Calvario y el Viacrucis en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas; resguardados con un amplio dispositivo de más de mil 200 efectivos de la Policía de la Ciudad.

Mientras que el sábado 4 de abril, se calculó una asistencia de más de 20 mil personas, atendidas en módulos de atención primaria e información, y resguardados por un extenso dispositivo de seguridad, en el balneario Agua Azul, el zoológico Africam Safari y balnearios de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan.