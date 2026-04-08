No hay permisos para jaripeo y pelea de gallos en celebración del mercado 5 de Mayo

María Tenahua
El Sñsecretario general de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez, aseguró que su dependencia no emitió permisos para jaripeo y pelea de gallos por el 64 aniversario del mercado 5 de Mayo.
Aunque reconoció que sí avaló permisos, para que se realice un baile en las inmediaciones del centro de abasto y que los locatarios festejen.
Refirió que el líder de Fuerza 2000, Federico Flores López, solicitó una audiencia para los permisos de las festividades del mercado.
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