No hay permisos para jaripeo y pelea de gallos en celebración del mercado 5 de Mayo

María Tenahua

El Sñsecretario general de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez, aseguró que su dependencia no emitió permisos para jaripeo y pelea de gallos por el 64 aniversario del mercado 5 de Mayo.

Aunque reconoció que sí avaló permisos, para que se realice un baile en las inmediaciones del centro de abasto y que los locatarios festejen.

Refirió que el líder de Fuerza 2000, Federico Flores López, solicitó una audiencia para los permisos de las festividades del mercado.