Chocan contra poste y abandonan el vehículo en el barrio Santa Anita

Erika Méndez

La mañana de este martes se registró percance vehicular en el barrio Santa Anita, en Puebla capital .

Después que un vehículo se impactó contra poste de alumbrado público, quedó con severos daños materiales.

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) no localizaron a los tripulantes; sin embargo, procedieron a verificar que no hubiera derrame de líquidos ni riesgos adicionales.

También cortaron los cables de la avenida que se encontraban sin energía, mientras que la unidad fue retirada por grúa, para liberar la vialidad.