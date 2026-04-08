NBA Playoffs 2026: Así se ven los enfrentamientos al momento

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Tres partidos programados del miércoles podrían ser anticipos de la primera ronda. Consulta los pareos al momento para los playoffs de la NBA.

Con tan poca definición en la lucha por la siembra en la carrera por los playoffs de la NBA, además del torneo de play-in de la próxima semana que decidirá los últimos cuatro equipos clasificados, es difícil afirmar que algún enfrentamiento sea un anticipo de la primera ronda de los playoffs, incluso con solo cuatro días de partidos restantes en la temporada regular. Sin embargo, tres de los encuentros del miércoles encajan en esa descripción.

La acción comienza con el partido entre los Atlanta Hawks y los Cleveland Cavaliers (7 p.m. ET, ESPN). Al comenzar el miércoles, Cleveland ocupa el cuarto lugar en la Conferencia Este, a un juego de los New York Knicks, terceros. Atlanta es quinto en el Este, un juego por delante de los Toronto Raptors, sextos. El Basketball Power Index de ESPN otorga a Cleveland y Atlanta un 66.1% de probabilidad de enfrentarse en la primera ronda, ya sea en la serie 3-6 o 4-5.

Menos definidos están los posibles anticipos de los playoffs en el Oeste.

Los Portland Trail Blazers están clasificados para el play-in y actualmente se encuentran en el noveno lugar. Pero si superan a los LA Clippers en la clasificación, los Trail Blazers jugarían el partido de repechaje entre el séptimo y el octavo puesto; y si los Blazers ganan, su serie de primera ronda sería casi con seguridad contra los Spurs, rival de Portland el miércoles por la noche en San Antonio (9:30 ET, ESPN). El BPI otorga a estos dos equipos un 12.9% de probabilidad de enfrentarse en la primera ronda.

Los Clippers recibirán al Oklahoma City Thunder el miércoles (10 p.m. ET), y el BPI les otorga un 33% de probabilidad de enfrentarse en la primera ronda.

En otros partidos, los Minnesota Timberwolves visitarán al Orlando Magic (7 p.m. ET), tras haber asegurado su plaza en los playoffs el martes. Y los Denver Nuggets tendrán la oportunidad de ampliar su ventaja sobre los Los Angeles Lakers, cuartos en la clasificación, al recibir a los Memphis Grizzlies (9 p.m. ET).

A continuación, presentamos un vistazo al panorama actual y proyectado de los playoffs de la NBA.

NBA Playoffs: Emparejamientos al momento

Playoffs de la Conferencia Este

1. Detroit Pistons vs. 8. Ganador del Play-in (por definir)

2. Boston Celtics vs. 7. Ganador del Play-in (por definir)

3. New York Knicks vs. 6. Toronto Raptors

4. Cleveland Cavaliers vs. 5. Atlanta Hawks

Play-in de la Conferencia Este

7. Philadelphia 76ers vs. 8. Orlando Magic

9. Charlotte Hornets vs. 10. Miami Heat

Perdedor 7/8 vs. Ganador 9/10

Playoffs de la Conferencia Oeste

1. Oklahoma City Thunder vs. 8. Ganador del Play-in (por definir)

2. San Antonio Spurs vs. 7. Ganador del Play-in (por definir)

3. Denver Nuggets vs. 6. Minnesota Timberwolves

4. Los Angeles Lakers vs. 5. Houston Rockets

Play-in de la Conferencia Oeste

7. Phoenix Suns vs. 8. LA Clippers

9. Portland Trail Blazers vs. 10. Golden State Warriors

Perdedor 7/8 vs. Ganador 9/10

Hawks en Cavaliers, 5 p.m. CDMX / 7 p.m. ET / 20:00 ARG (ESPN)

Timberwolves en Magic, 5 p.m. CDMX / 7 p.m. ET / 20:00 ARG

Bucks en Pistons, 5 p.m. CDMX / 7 p.m. ET / 20:00 ARG

Grizzlies en Nuggets, 7 p.m. CDMX / 9 p.m. ET / 22:00 ARG

Trail Blazers en Spurs, 7:30 p.m. CDMX / 9:30 p.m. ET / 22:30 (ESPN)

Thunder en Clippers, 8 p.m. CDMX / 10 p.m. ET / 23:00

Mavericks en Suns, 8 p.m. CDMX / 10 p.m. ET / 23:00