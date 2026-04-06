Avanza Atlixco en el reemplacamiento de unidades de transporte mercantil: SMT

Erika Méndez
En el municipio de Atlixco, se han registrado avances importantes en el reemplacamiento de unidades de servicio mercantil, informó la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio.
En conferencia de prensa, detalló que de un padrón de 787 vehículos registrados, 662 ya concluyeron el proceso o lo están llevando a cabo.
Destacó que el resto corresponden a concesiones abandonadas o sin vehículos.
Sumado a ello, reveló que actualmente los transportistas están solicitando 70 concesiones nuevas y hay 15 solicitudes para ampliación de itinerario y parque vehicular.
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