Avanza Atlixco en el reemplacamiento de unidades de transporte mercantil: SMT

Erika Méndez

En el municipio de Atlixco, se han registrado avances importantes en el reemplacamiento de unidades de servicio mercantil, informó la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio.

En conferencia de prensa, detalló que de un padrón de 787 vehículos registrados, 662 ya concluyeron el proceso o lo están llevando a cabo.

Destacó que el resto corresponden a concesiones abandonadas o sin vehículos.

Sumado a ello, reveló que actualmente los transportistas están solicitando 70 concesiones nuevas y hay 15 solicitudes para ampliación de itinerario y parque vehicular.