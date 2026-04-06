Ejecutaron a hombre a balazos frente a su esposa en Venustiano Carranza

Abelardo Domínguez

Villa Lázaro Cárdenas-V. Carranza, Pue. La inseguridad se ha vuelto crítica bajo la administración del presidente municipal Marco Antonio Valencia Ávila, luego de varios hechos violentos en menos de 24 horas.

El suceso más reciente ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche de este lunes, en la colonia El Huasteco de La Uno, donde un hombre identificado como Máximo fue asesinado brutalmente frente a su propia esposa y domicilio.

Según el relato de testigos, una pareja en motocicleta inició discusión con la víctima.

Posteriormente, los agresores atacaron al hombre, primero con machetazos y finalmente le dispararon en múltiples ocasiones.

Se reporta que recibió al menos 8 impactos de bala ante la mirada de la cónyuge.

Este hecho se suma al asesinato la tarde de ayer en pleno centro de la comunidad de La Libertad, lo que confirma la ola de violencia en el pueblo.

Al cierre de la presente edición, se desconoce si la policía municipal logró la detención de los responsables.