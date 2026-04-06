Riña entre cuñados deja muerto y un lesionado en Venustiano Carranza

Desde Puebla
Hombre muerto y un herido en riña familiar la noche de este lunes, en la colonia ampliación Huasteco, en La Uno, municipio Venustiano Carranza, Sierra Norte de Puebla.
En el lugar perdió la vida Máximo Amador Martínez, de 37 años de edad, quien recibió un machetazo a la altura del cuello por el conflicto con su cuñado, de quien hasta el momento no se han dado generales, pero del que se sabe tiene su domicilio en la comunidad La Morena
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