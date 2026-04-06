Artemis II también tiene participación hispana, ¿quiénes son los latinos clave en la misión a la Luna?

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En la misión Artemis II, casi toda la atención se concentra en los cuatro astronautas que recaban información sobre la Luna tras el lanzamiento del 1 de abril pasado, pero detrás de esa postal histórica hay otras piezas clave, algunos de ellos de la comunidad hispana.

Los ojos del mundo están puestos en el primer vuelo tripulado del programa Artemis y la primera misión con humanos a bordo del sistema SLS-Orion.

Su objetivo es rodear la Luna y regresar a la Tierra en un viaje aproximado de 10 días que este lunes tiene un momento trascendental con el sobrevuelo lunar, pero la realidad es que esta historia no se escribe sólo desde la cabina, también se construye desde centros de control, salas de lanzamiento, equipos de recuperación y desarrollos tecnológicos que incluyen participación latinoamericana confirmada.

Hispanos clave en la misión Artemis II

Liliana Villarreal ayudará a traer de vuelta a la tripulación

Uno de los nombres más importantes es Liliana Villarreal, nacida en Cartagena, Colombia, que es directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis II en el Centro Espacial Kennedy.

La propia NASA resalta que Villarreal es responsable de dirigir los esfuerzos de recuperación nominal y de contingencia de los astronautas y del hardware de Orion en las misiones tripuladas.

Esto implica que si Artemis II completa con éxito su regreso, una parte decisiva de esa operación dependerá del equipo que Villarreal encabeza.

Mike Guzman, el ingeniero en el corazón del lanzamiento

Otro rostro clave es Mike Guzman, ingeniero principal de sistemas de propulsión de Artemis II.

La NASA lo presentó recientemente en su serie “I Am Artemis” y explicó que trabaja en el sistema principal de propulsión del cohete, además de participar desde la Firing Room 1 del Centro de Control de Lanzamiento en Kennedy.

Su papel lo coloca justo en el corazón de las operaciones que hicieron despegar la misión y que seguirán siendo críticas para el programa lunar en los próximos años.

Diana Trujillo está en el equipo que sostiene Artemis desde Tierra

En el ecosistema más amplio del programa también destaca Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial nacida en Cali, Colombia.

La NASA la identifica como parte de la cohorte de directores de vuelo seleccionados para supervisar operaciones de la Estación Espacial Internacional, la tripulación comercial y el propio programa Artemis.

Aunque no se menciona su nombre directamente en la operación de Artemis II, sí forma parte del cuerpo técnico que sostiene la nueva era de exploración humana de la NASA.

Atenea, la gran participación latinoamericana

No obstante el aporte latinoamericano más visible para Artemis II llega desde Argentina, ya que el gobierno argentino y la CONAE informaron que el microsatélite Atenea, un CubeSat 12U, vuela como carga secundaria de la misión.

Las autoridades argentinas subrayan que este desarrollo convirtió al país en el caso latinoamericano más visible dentro del vuelo, al integrarse con tecnología propia a la campaña lunar tripulada de la NASA.

Atenea probará comunicaciones S-band de largo alcance, medición de radiación en el espacio profundo, obtención de datos GPS por encima de la constelación GNSS y demostraciones tecnológicas con valor para futuras misiones cislunares; es decir, no se trata de una presencia simbólica, sino de tecnología latinoamericana operando en el entorno lunar.

Como parte del proyecto Atenea resaltan los especialistas Josefina Peres y Juan Pablo Cuesta por la CONAE; así como Sonia Botta y Ramón López La Valle por la UNLP; Nicolás Balbi por VENG; a Fernando Fillippetti y Franco Spadachini por la FIUBA; a Laura González y Hernán Socolovsky por la CNEA; y Leandro Gagliardi y Federico Golmar por la UNSAM.

Su trabajo cubre aviónica, estructura, GPS, integración, ensayos, dosímetros, cargadores de batería, paneles solares y electrónica experimental.

¿Qué aportan México, Brasil o Colombia?

Oficialmente, varios países latinoamericanos forman parte del ecosistema Artemis a través de acuerdos de cooperación.

México se adhirió al programa en 2021, Brasil formalizó su participación en 2020 y Colombia se unió en 2022; sin embargo, su participación forma parte de equipos de trabajo más que aportaciones individuales.