Suben tarifas del Tren Suburbano; usuarios resentirán ajuste

EL VALLE

Toluca, Méx.- A partir del domingo 5 de abril de 2026, entraron en vigor nuevas tarifas en el Tren Suburbano, con incrementos que impactan directamente a miles de usuarios que diariamente se trasladan desde municipios del Valle de México hacia la Ciudad de México.

El costo del viaje corto (0 a 12.89 kilómetros) pasó de 10.50 a 11.50 pesos, mientras que el viaje largo (12.9 a 25.59 kilómetros) aumentó de 24.50 a 26.50 pesos, es decir, un incremento de un peso y dos pesos, respectivamente.

Es de destacar que el Tren Suburbano transporta en promedio alrededor de 165 mil pasajeros diarios, principalmente provenientes de municipios como Cuautitlán, Tultitlán y Tlalnepantla, quienes se desplazan hacia la capital por motivos laborales, escolares y de servicios El sistema ferroviario se ha consolidado como una de las principales alternativas de movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), al reducir tiempos de traslado y descongestionar otras vías de transporte. En algunos periodos, incluso ha alcanzado cifras cercanas a los 200 mil usuarios diarios, lo que evidencia su alta demanda.

Aunque el aumento tarifario es moderado, especialistas señalan que cualquier ajuste repercute en el gasto cotidiano de las familias, especialmente aquellas que dependen del transporte público para trasladarse diariamente entre municipios de la zona conurbada del Estado de México y la capital del país.Autoridades recomendaron a los usuarios actualizar la aplicación “Mi Suburbano” y considerar los nuevos costos en la planeación de sus traslados.