Ultimátum del presidente Trump a Irán pone en riesgo precios de gasolina en México

EL VALLE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza contundente este domingo, en la que exige a Irán reabra el estrecho de Ormuz antes del martes 7 de abril y advirtió que, de no hacerlo, dará la orden de ataques contra la infraestructura clave como plantas eléctricas y puentes, incluso el mandatario utilizó un tono bastante agresivo con insultos en redes sociales, dando su ultimátum: “martes, 8.00 de la tarde, hora de Washington”.

El presidente Trump ya había declarado anteriormente que, si Irán no hace algo para el día martes por la noche, se quedarán sin centrales eléctricas ni puentes en pie, comentario hecho horas antes en y había amenazado con destruir infraestructuras básicas en Irán a partir del martes si se cumplía el plazo que había anunciado para el lunes y ahora anunció que será para el martes, plazo dado a Teherán para cerrar un acuerdo e Irán no había abierto entonces el estratégico estrecho de Ormuz, mismo que resulta ser clave para la economía mundial, pues a través de él circula el 20 por ciento del petróleo y gas a nivel global, un tercio de todo el helio, así como de fertilizantes.

Los expertos, afirman que estos hechos con los que amenaza Trump, podrían considerarse como crimen de guerra si sus actos llegan a afectar a población civil. Irán ha respondido con misiles y amenazas de represalias en la región, a decir verdad, hay un riesgo bastante crítico de que el conflicto escale a una guerra regional mucho mayor.

Es importante mencionar que, no sólo es una simple declaración política por parte del mandatario estadounidense, sino un ultimátum militar real en medio de una guerra activa, ya que, si Irán decide no reabrir el estrecho podrían ocurrir bombardeos masivos en días, subirían aún más los precios del petróleo y el conflicto podría expandirse a más países del mundo.

En cuanto a México y la gasolina, existe una consecuencia importante sobre el alza de precios en combustibles pues nuestro país importa gran parte de estos, por lo que, si sube el petróleo a nivel mundial, sube la gasolina en México automáticamente, en un escenario posible, habrá aumentos de $1 hasta $4 pesos mexicanos por litro en poco tiempo, esto dependiendo de la gravedad del tema.

En caso de que el estrecho continúe bloqueado, habrá menos petróleo disponible en el mundo, por ende, tendrá costos de transporte más altos, los mercados energéticos entrarán en crisis y como resultado, gasolina más cara en México. El gobierno tendría dos opciones, los subsidios, para evitar que suba tanto la gasolina o dejar que el precio suba y afectar directamente a la población; En ambos casos existe impacto en inflación y aumento significativo en precios de alimentos y transporte, México se vería afectado directamente, aunque el conflicto sea lejano porque dependemos del mercado global de energía y cualquier crisis en Medio Oriente pega al bolsillo mexicano.