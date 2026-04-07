Eventos astronómicos del mes de abril 2026

Staff/RG

En esta ocasión hablaremos sobre el descubrimiento de la radiación de fondo y a qué se refiere. Además, les comentamos de un sistema estelar múltiple, el sistema Mizar. Este mes vamos a gozar de una buena lluvia de meteoros, las Líridas y les proponemos un reto doble: les presentamos a una de las más vistosas galaxias, la Galaxia del Sombrero, así como a la galaxia Centauro A. Para finalizar, listamos las efemérides de la Luna.

¿Radiación de fondo? ¿Qué es eso?

El joven Arno Penzias de origen judío, nacido en Múnich, Alemania, el 26 de abril de 1933, emigró de su natal Alemania y llegó a los Estados Unidos en 1940, y en 1954 se graduó como físico del City College de Nueva York. Sirvió a las fuerzas armadas por 2 años, desempeñándose como oficial de radar en el Cuerpo de Señales del Ejército norteamericano, dónde consiguió una beca de investigación en el Laboratorio de Radiación de la Universidad de Columbia, obteniendo el doctorado en 1962. Un año antes había sido contratado por los laboratorios de la Bell Telephone en New Jersey, donde formó parte de los equipos de investigación que trabajaban en el estudio de las ondas de radio.

Penzias siempre tuvo la inquietud de aplicar sus conocimientos a la astronomía y unos años más tarde conoció a Robert W. Wilson; en 1964. Entre ambos detectaron un ruido de fondo, constante, que parecía provenir de todo el cielo de manera uniforme, sin un origen definido. Después de muchos análisis y estudios se concluyó que ese ruido era radiación, que se comportaba como un cuerpo negro a una temperatura de unos 3° Kelvin, que absorbía toda la radiación que le llegaba, y la llamaron radiación de fondo.

La radiación de fondo o radiación cósmica de fondo se refiere a la radiación electromagnética que llena uniformemente el universo y que, en teoría, es el remanente de la gran explosión (Big Bang), siendo este evento el que marcó el inicio del universo, hace unos 13,8 mil millones de años.

En 1978, Arno Penzias y Robert W. Wilson fueron galardonados con el Premio Nobel de Física, por estas observaciones que reforzarían la teoría del Big Bang.

¿Las Líridas en Hércules? ¡Qué alguien me explique!

La lluvia de meteoros de las Líridas tendrá actividad entre los días 16 y 25 de abril, con un máximo el 22 de abril. La tasa máxima observable será de hasta 18 meteoros por hora. El radiante se encuentra en dirección de la constelación de Hércules, con coordenadas AR=18h00m, DEC=34º00´. Las Líridas son generadas por el cometa C/1861 G1 Thatcher y serán observables desde las primeras horas del día 22 y hasta el amanecer del 23, hacia la parte noreste de la esfera celeste.

Espera, ¿Por qué varía la dirección del radiante en una lluvia de meteoros? No es raro escuchar que el radiante de una lluvia de meteoros, en este caso las Líridas, esté en dirección de la constelación de Hércules y no en dirección de la constelación de la Lira. La respuesta es que la dirección del radiante parece desplazarse en el cielo debido al propio movimiento de rotación de la Tierra, por la perspectiva en la ubicación del origen de la lluvia de meteoros (enjambre de particular en el espacio y por la combinación de ambos sucesos. Si ponemos atención, en el transcurso de la noche o los días de actividad de una lluvia de meteoros, podemos apreciar el desplazamiento de la posición del radiante.

Como siempre, no es necesario ningún instrumento óptico, es suficiente tirarse boca arriba, abrigarse, hidratarse y armarse de paciencia.

Un espectacular sistema estelar múltiple

Las estrellas generalmente no nacen solas y suelen formar sistemas múltiples, dos, tres, cuatro o más estrellas que están unidas gravitacionalmente y que orbitan en torno a un centro de masa común.

Las estrellas Mizar y Alcor forman un sistema cuádruple, cada una con su propia compañera. Además, se cree que Mizar es a su vez un sistema cuádruple, por lo que podría ser que el sistema Mizar y Alcor sea, en realidad, un sistema séxtuple.

Mizar y Alcor se podrán observar la mayor parte de la noche, en dirección de la constelación de la Osa Mayor, hacia la parte norte de la esfera celeste, pero necesitarás unos binoculares o un pequeño telescopio para ver a Mizar y Alcor de manera separada.

Una imagen cautivadora

Una de las legendarias galaxias que ha deslumbrado a los astrónomos por más de dos centurias, incluida en el catálogo Messier, es la galaxia M104, NGC 4594 o HI.43, mejor conocida como la Galaxia del Sombrero. Fue descubierta por Pierre Méchain en 1781, aunque no fue incluida en el catálogo Messier hasta 1921, por Camille Flammarion.

La Galaxia del Sombrero se localiza a unos 30 millones de años luz de nosotros, en dirección de la constelación de Virgo, con un diámetro entre 50 y 140 mil años luz y una masa estimada de 800 mil millones de masas solares, lo que la hace varias veces el tamaño de la Vía Láctea.

Con una magnitud aparente de 8.6 es observable en todo el hemisferio norte, estará bien ubicada para su observación, hacia el sureste de la esfera celeste, con telescopios modestos o incluso binoculares que la han mantenido como un objetivo habitual de observación astronómica.

La quinta galaxia más brillante del cielo

La galaxia Centauro A (Galaxia de la Hamburguesa o NGC 5128) fue descubierta por James Dunlop, un 29 de abril de 1826 en el Observatorio Parramatta, y pronto se convirtió en un objeto de suma importancia, por su rara morfología (resultado de la fusión de galaxias más pequeñas), su núcleo galáctico activo, con un agujero negro supermasivo, de 55 millones de masas solares), y su producción de radiación intensa.

Localizada a unos 14 millones de años luz, en dirección de la constelación del Centauro, estará bien ubicada para su observación prácticamente toda la noche, hacia el sur-sureste de la esfera celeste, pero necesitará unos binoculares o un telescopio pequeño para visualizarla.

Fases de la Luna (horario del centro de México)

Luna Llena Cuarto Menguante Luna Nueva Cuarto Creciente 01 de abril, 20:11 09 de abril, 22:52 17 de abril, 05:52 23 de abril, 20:32 393,563 km 400,020 km 364,169 km 374,993 km Fecha Distancia Tamaño angular Luna en apogeo 07 de abril, 02:30 404,907 km 29.5 minutos de arco Luna en perigeo 19 de abril, 00:55 361,621 km 33.0 minutos de arco

El video con los eventos astronómicos del mes de abril de 2026 se puede consultar en https://youtu.be/Ad_TPPu-4qM