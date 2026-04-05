Video: En misa de Resurrección, obispo auxiliar pide por fallecidos en avioneta de Huejotzingo

María Huerta

Durante la misa de Resurrección en la catedral, el obispo auxiliar de Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo, pidió por el descanso eterno de Cecilia García, buscadora asesinada en Salamanca, Guanajuato.

También de Paulo Antonio Vélez, Marcos Omar Martínez, Ramses Olin Zaragoza, y Emilio Gil Ramírez, que perdieron la vida el pasado viernes durante un accidente aéreo en Huejotzingo.

Del mismo modo, durante la misa en la catedral, como signo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el obispo realizó la bendición del agua y se rocía a los fieles.

Con esto, se suple el acto penitencial con el que ordinariamente se inicia la celebración de la Eucaristía.