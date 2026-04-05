Lo asesinaron a puñaladas en Tecamachalco

Desde Puebla
Dentro de su camioneta y asesinado con arma punzocortante, un hombre en Tecamachalco.
Durante la mañana de este domingo, en la comunidad de Alseseca, calle 16 de Septiembre, esquina con Camino Real.
Hasta el momento, se desconoce el móvil de este crímen.
You may also like
-
Zidane ya pactó con Francia y tomará el mando tras el Mundial 2026
-
Iglesia católica en México insta a las personas a no dejar la pascua en el templo
-
Mantienen operativo de seguridad en Puebla capital
-
Falleció madre de familia herida en explosión de pirotecnia en Tlaola
-
Viernes nada santo: Ayer se registraron 64 homicidios dolosos en el país