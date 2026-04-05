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Lo asesinaron a puñaladas en Tecamachalco

By Roberto Desachy / 5 abril, 2026

Desde Puebla

Dentro de su camioneta y asesinado con arma punzocortante, un hombre en Tecamachalco.

Durante la mañana de este domingo, en la comunidad de Alseseca, calle 16 de Septiembre, esquina con Camino Real.

Hasta el momento, se desconoce el móvil de este crímen.

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