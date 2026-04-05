Falleció madre de familia herida en explosión de pirotecnia en Tlaola

Abelardo Domínguez

Después de luchar por su vida, perdió la batalla una mujer tras la explosión de su vivienda de Xaltepuxtla, Tlaola.

Almacenaban pirotecnia clandestinamente en su hogar.

Magdalena Vera Nava, de 35 años de edad, perdió la vida luego de que junto a sus hijas, de 6 y 15 años edad, fueron llevadas al Hospital General de Huauchinango tras la explosión de su vivienda, donde almacenaban pirotecnia en la comunidad de Xaltepuxtla, en Tlaola.

Aunque las tres mujeres fueron rescatadas y Magdalena luchó por su vida, lamentablemente no resistió las lesiones y quemaduras generadas por las fuertes llamas.