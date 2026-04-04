Sábado de Gloria con saldo blanco en Puebla capital 

– _Entre los puntos con mayor presencia de poblanas, poblanos y turistas se encuentran Africam Safari, las Cascadas del Aguacate, el balneario San Francisco y la Laguna de Valsequillo_

– _Se recibió la visita de familias y grupos de estados como Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 04 de abril de 2026.- Con presencia permanente en balnearios, centros comerciales, Centro Histórico, zonas de gran afluencia y las 17 juntas auxiliares, el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), reportó saldo blanco.

Se reforzó la vigilancia, para que los visitantes disfrutaran un entorno seguro durante las actividades de este sábado, que dejó.

Durante esta temporada, se han mantenido recorridos de supervisión en balnearios para garantizar condiciones de orden y seguridad para todas y todos en la capital poblana.

Además de elementos de la Policía de la Ciudad, están operando personal de Control de Tránsito, Grupos Especiales, Protección Civil, Inteligencia, K9, vigilancia con drones y desde las cámaras de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI).

*SE DESPLEGÓ LA VIGILANCIA A LAS JUNTAS AUXILIARES*

El operativo de seguridad que tiene desplegado el gobierno de Pepe Chedraui en la ciudad, abarcó la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, zona que tradicionalmente registra una alta afluencia de visitantes por sus atractivos turísticos.

Entre los puntos con mayor presencia de poblanas, poblanos y turistas se encuentran Africam Safari, las Cascadas del Aguacate, el balneario San Francisco y la Laguna de Valsequillo, donde se mantiene vigilancia permanente y acciones preventivas para salvaguardar la integridad de las y los asistentes.

Cabe mencionar que gracias a estás acciones de vigilancia y promoción turistica, se recibió la visita de familias y grupos de estados como Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz.