BUAP rompe récord de asistencia en su Feria Nacional del Libro

Desde Puebla

Entre libros, música, creatividad, talleres y talento universitario la edición 39 de la FENALI BUAP superó con creces el número de visitantes, logrando que más de 80 mil asistentes convirtieran a este evento en la fiesta cultural más importante de la Máxima Casa de Estudios en Puebla.

Durante diez días, los distintos espacios que ofrece el Edificio Carolino se llenaron de público, el cual disfrutó de 223 presentaciones de libros y revistas, con la presencia de autores como: Jorge Volpi, Ángeles Mastretta, Anisuz Zaman, Gabriela Damián Miravete, Isabel Revuelta Poo, Daniel SanMateo y Pedro Ángel Palou, entre otros.

También se llevaron a cabo 35 lecturas de poesía y cuento, 84 presentaciones artísticas, 51 talleres, además de la exhibición de nueve cortometrajes, actividades lúdicas, de fomento a la lectura, 41 mesas redondas, conferencias y nueve foros, dando un total de 457 actividades culturales y artísticas, las cuales se difundieron de manera gratuita.

Asimismo, se instalaron 154 stands, en los que 250 sellos editoriales ofrecieron obras impresas de distintos géneros literarios, académicos y científicos con precios accesibles y descuentos especiales.

A casi cuatro décadas de celebrarse esta Feria Nacional del Libro en la BUAP, ya es considerada como una de las más importantes en el país, lo que ratifica el sentir humanista de la institución, así como su compromiso por difundir y llevar la cultura a la sociedad.