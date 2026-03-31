Denuncian irregularidades en el proceso por la muerte de María Alejandra Galeazzi Sevenello

• Familia demanda justicia ante el grave riesgo de impunidad

Desde Puebla

Puebla, Pue. a 30 de marzo de 2026. – En conferencia de prensa, José Félix Galeazzi denunció presuntas irregularidades dentro del proceso judicial por la muerte de su hermana, María Alejandra Galeazzi Sevenello, ocurrida el 20 de mayo de 2018.

El denunciante señaló que entre las inconsistencias detectadas se encuentra la modificación de medidas cautelares al imputado, Jorge Mario Ramírez Maldonado, así como el desistimiento de pruebas por parte de la defensa durante una audiencia, situación que —afirmó— podría incidir en la resolución final del caso.

Asimismo, informó que la próxima audiencia se llevará a cabo el 6 de abril a las 12:00 horas, y expresó su preocupación de que el juez pueda omitir elementos probatorios relevantes, lo que podría derivar en la liberación del acusado. Ante este escenario, la familia solicitó la intervención del gobernador del estado, Alejandro Armenta, a fin de garantizar un proceso justo.

De acuerdo con la información expuesta, María Alejandra Galeazzi Sevenello falleció a consecuencia de una lesión craneal de gran magnitud. Al ingresar al hospital para su atención, se detectaron además lesiones preexistentes en costillas y brazos.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía solicitó en su momento una orden de aprehensión contra su esposo, Jorge Mario Ramírez Maldonado, para que el caso fuera analizado por un Juez de Control y actualmente por el Tribunal de Enjuiciamiento, bajo perspectiva de género y con centralidad en la víctima.

Durante la exposición, se destacó que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino parte de un contexto estructural. En ese sentido, se subrayó que, de cada 10 muertes de mujeres, únicamente una logra avanzar en un proceso considerado justo.

Finalmente, se puntualizó que los elementos probatorios presentados por la Fiscalía —incluyendo testimonios de médicos forenses, peritos en criminalística, reconstrucción de hechos, especialistas en informática y testigos— son considerados por la familia como suficientes y contundentes.

No obstante, se reiteró la importancia de que el caso sea analizado con enfoque de género, tomando en cuenta que este tipo de delitos rara vez ocurre en presencia de testigos, por lo que los indicios, el contexto y los peritajes resultan fundamentales para su esclarecimiento.