Anuncian horario habitual en el Panteón Municipal durante Semana Santa

– _Estará abierto de 8:00 a 15:00 horas para visitas y atención en servicios de inhumación, cremación, exhumación, entre otros_
Desde Puebla
Puebla, Pue., 31 de marzo de 2026.- Con el objetivo de garantizar atención oportuna a las familias poblanas, el gobierno de la ciudad informa que el Panteón Municipal operará de manera normal durante el periodo de Semana Santa, manteniendo sus puertas abiertas para visitantes y usuarios que requieran realizar diversos trámites de servicios.
El recinto funcionará en un horario de 8:00 a 15:00 horas, permitiendo que las y los ciudadanos puedan acudir a visitar a sus seres queridos en un espacio ordenado y con servicios disponibles. Esta medida busca brindar certeza y acompañamiento a las familias que acostumbran acudir durante estas fechas significativas.
Durante este periodo, el panteón otorgará atención en servicios de inhumación, cremación, exhumación, pagos de mantenimiento, así como orientación administrativa y apoyo a la ciudadanía que requiera realizar algún proceso de esta naturaleza.
Asimismo, el Panteón Municipal, ubicado en la esquina de la 11 Sur y avenida 37 Poniente, en la colonia Gabriel Pastor Primera Sección, contará con personal operativo y administrativo para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y mantener condiciones adecuadas para las visitas.
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