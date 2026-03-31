Arzobispo Víctor Sánchez Espinosa encabeza Misa Crismal y llama a no ceder ante el mal

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, presidió la Misa Crismal en la Catedral, donde realizó la bendición de los Santos Óleos y la consagración del Santo Crisma, que serán distribuidos en las parroquias de la arquidiócesis para la administración de los sacramentos.

En esta celebración litúrgica, considerada una de las más importantes de la Semana Santa, el clero poblano renovó sus promesas sacerdotales ante la presencia de decenas de fieles.

Durante su mensaje, el líder de la Iglesia católica en Puebla advirtió sobre el contexto social que se vive actualmente, al señalar que el mal ha cobrado fuerza; sin embargo, subrayó que la fe debe prevalecer.

Afirmó que no se puede vivir sin esperanza, pues el amor y el perdón son los que finalmente se imponen.

Asimismo, expresó su preocupación por la pérdida de valores en la sociedad, al considerar que en algunos casos se justifica el mal como si fuera correcto, además de señalar que existe un debilitamiento en el respeto a las leyes humanas y divinas.

Sánchez Espinosa también hizo referencia al asesinato de una catequista ocurrido el pasado 19 de marzo en el municipio de San José Chiapa, hecho que lamentó y que, dijo, refleja el clima de violencia que afecta a la entidad.

En el marco de los días santos, el arzobispo exhortó a los fieles a vivir este periodo con reflexión y cercanía a Dios, al destacar que la fe permite acompañar el sufrimiento humano. Indicó que la violencia no debe enfrentarse con más violencia, sino a través del Evangelio, la oración y la construcción de la paz.

Arquidiócesis de Puebla atiende más de 300 parroquias

La Arquidiócesis de Puebla está integrada por 443 sacerdotes diocesanos y más de 200 religiosos, quienes brindan atención en 309 parroquias y 53 rectorías, además de distintas obras pastorales.

Durante la Misa Crismal se bendicen tres tipos de óleos: el de los Catecúmenos, utilizado en la preparación para el bautismo; el de los Enfermos, destinado a personas con padecimientos graves o en riesgo; y el Santo Crisma, empleado en sacramentos como el bautismo, la confirmación y la ordenación sacerdotal, así como en la consagración de templos.

Designan nuevos canónigos en la Catedral:

En el marco de la celebración, se dio a conocer el nombramiento de nuevos integrantes del cabildo catedralicio:

El presbítero Héctor Ramiro Cruz, párroco de San Pedro Apóstol, en Zacatlán.

El presbítero Gregorio Nava Flores, párroco del Espíritu Santo, en Bosques de San Sebastián.

Los canónigos son sacerdotes designados por el obispo para formar parte del cabildo de la Catedral, órgano encargado de las celebraciones litúrgicas más solemnes, así como del rezo del oficio divino y la participación en las misas conventuales.