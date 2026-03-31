Con recorte de presupuesto de Bienestar se harán obras públicas: Héctor González

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, explicó que el presupuesto que se le va a recortar a la Secretaría de Bienestar y Participación se orientará a Movilidad e Infraestructura, para obra pública.

Explicó que son recursos para infraestructura y, derivado de la norma del Ramo 33, con los ajustes que se aplicaron ya no se puede ejercer ese dinero en obras de otra dependencia; sólo la secretaría de Movilidad e Infraestructura las puede realizar.

Asimismo, indicó que Bienestar será la única dependencia con disminución en su presupuesto, avalado a finales del 2025.

Es importante señalar que hace unas semanas, el titular de la dependencia afectada, Carlos Gómez Tepoz, informó que para este ejercicio fiscal tendrá una cifra superior a los 100 millones de pesos.