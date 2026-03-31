Les pone la muestra: Armenta inició en Tehuacán recorridos para que su gabinete atienda personalmente a ciudadanos

Exige a colaboradores cercanía y diálogo directo con la población

Desde Puebla

Tehuacán, Pue.— La presencia del gobernador Alejandro Armenta en la región de Tehuacán confirmó una forma de gobernar que busca estar más cerca de la población, escuchar de manera directa sus necesidades y responder desde el territorio a los temas que más preocupan a las familias.

Bajo esta visión, el mandatario estatal refrendó que su administración privilegia el contacto con la gente, el diálogo con los distintos sectores y la atención regional como parte de un estilo de gobierno que coloca en el centro las demandas sociales y el bienestar colectivo.

De acuerdo con los resultados de un diagnóstico previo sobre las necesidades prioritarias en Tehuacán, la seguridad pública y la prevención del delito ocupan el primer lugar en la agenda ciudadana, seguida por el combate a la pobreza y la mejora de las condiciones económicas, el transporte público, los servicios de salud, la infraestructura urbana y el apoyo al campo.

El documento también muestra que 73 por ciento de la población considera inseguro vivir actualmente en el municipio, mientras que la inseguridad pública aparece como el principal problema que debe atenderse.

Por ello, el gobernador adelantó que durante las próximas semanas funcionarios estatales permanecerán en la región para dar seguimiento a las demandas de la población, instalar mesas de atención y avanzar en soluciones concretas a los temas prioritarios.

En ese contexto, la presencia del gobernador en Tehuacán envía una señal política y administrativa clara: el gobierno estatal no se mantendrá distante frente a los problemas regionales, sino que acudirá al territorio para conocer de primera mano las inquietudes ciudadanas y articular respuestas institucionales.

Entre las demandas que destacan en Tehuacán se encuentran una mayor presencia policial, vigilancia en colonias, prevención del delito, combate a la venta de drogas y más seguridad en el transporte público.

A ello se suman necesidades vinculadas con la generación de empleo, programas sociales focalizados, fortalecimiento de la economía local, disponibilidad de medicamentos, mejora de la atención médica, abastecimiento de agua potable, alumbrado público, pavimentación y apoyos al campo.

En Tehuacán, esa ruta apunta a consolidar una administración con mayor presencia regional, más interlocución social y acciones enfocadas en responder a lo que hoy la ciudadanía considera urgente.