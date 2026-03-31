Puebla fortalece lazos económicos con países del sudeste asiático

-Misión empresarial de Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia y Filipinas posiciona a la entidad como destino estratégico de inversión.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – El Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier consolida la proyección internacional de la entidad con la visita oficial del comité de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en México (ASEAN), en el marco de una misión empresarial que se desarrolla del 30 de marzo al 01 de abril de 2026, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, educativa y turística con los países integrantes de este organismo.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la ASEAN, creada en 1967 por Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia, representa una de las regiones económicas más dinámicas a nivel global, con un modelo de integración enfocado en el crecimiento económico, el progreso social y la cooperación cultural. Este acercamiento abre nuevas oportunidades para establecer alianzas estratégicas de largo plazo.

En México existen 5 embajadas de países miembros, correspondientes a Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, que integran el Comité de ASEAN en la Ciudad de México, presidido este año por Filipinas. El organismo ha impulsado misiones empresariales en distintas entidades del país para identificar oportunidades de inversión y cooperación, por lo que la elección de Puebla responde a su dinamismo económico y ubicación estratégica.

El Gobierno de Puebla alinea su política económica a los principios de la Cuarta Transformación y el Plan México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con énfasis en el desarrollo con bienestar. Puebla impulsa proyectos estratégicos en infraestructura, innovación, capacitación y sectores clave como la electromovilidad, la manufactura, la agroindustria y el turismo cultural, lo que fortalece su competitividad internacional.

En el encuentro participaron el embajador de Filipinas en México, Arvin R. de León; embajador de Tailandia en México, Rooge Thammongkol; embajador de Indonesia en México, Toffery Primanda Soetikno; encargado de negocios de la Embajada de Malasia en México, Jesse Quiban; y primera secretaria de la Embajada de Vietnam en México, Thi Tam Vu, junto con presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Puebla y coordinadora del Comité Promotor de Inversión del Estado de Puebla, Beatriz Camacho Ruiz, así como representante del Consejo Coordinador Empresarial, Marco Antonio Prósperi Calderón.

También asistieron presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, Héctor Francisco Landero Camacho; presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Puebla, Juan José Sánchez Martínez; y presidente de la Cámara de la Industria Textil Puebla-Tlaxcala, Gustavo Lezama González.

Asimismo, participaron vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología Sur Puebla, Fausto López Aguilar; integrante del Consejo Nacional de Organismos Empresariales Puebla, César Bonilla Yúnez; vicepresidente de Comercio Exterior de CANACINTRA, Alejandro Espinosa; representante legal de Inmonologística, Javier Martínez Orozco; y vicepresidenta de Vive Puebla, Angélica Galindo, junto con Aarón Ochoa, quienes coincidieron en fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre Puebla y la región del Sudeste Asiático.