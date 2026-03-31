Hallaron cadáveres de madre e hijo en el hotel Holiday Inn Puebla

Desde Puebla

Madre e hijo fueron hallados sin vida y en estado de descomposición en el hotel Holiday Inn Puebla.

En el Holiday ubicado, en el bulevar Hermanos Serdán.

Las personas fueron halladas al interior de una habitación, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

De acuerdo con paramédicos, las víctimas ya presentaban descomposición, mientras el sobreviviente, de 31 años, tenía lesiones leves y admitió tomar clonazepam.

Primeras indagatorias señalan un presunto pacto de suicidio.