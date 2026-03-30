Puebla, 5to estado del país en llamadas de violencia contra mujeres en el 1er bimestre del año: Sistema Nacional de Seguridad Pública

- Puebla acumuló mil 933 llamadas de violencia contra la mujer
María Huerta
En el primer bimestre de 2026, Puebla registró mil 933 llamadas incidentes por violencia contra la mujer.
Se colocó a nivel nacional en el sitio cinco con mayor número de llamadas, fue la primera posición la Ciudad de México con 9 mil 663, seguida de Chihuahua con 7 mil 806 y el Estado de México en el tercer peldaño con 5 mil 519.
De acuerdo al reporte de “Incidencia delictiva y Llamadas de emergencia al 911” por el SESNSP, la entidad también sumó 2 mil 515 relacionadas con violencia familiar, donde el estado se encontró en el primer bimestre en la posición 11.
Guanajuato encabezó la lista con 8 mil 650, seguido de Ciudad de México con 7 mil 946 y Sonora con 7 mil 699.
Del mismo modo, se registró un total de mil 255 llamadas por violencia de pareja, que colocaron al estado en la posición 9 nacional.
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