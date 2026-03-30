¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

El 2027 ya se reparte… aunque aún no se vote

Jorge Barrientos

En la política poblana los tiempos oficiales pocas veces coinciden con los tiempos reales. Aunque el discurso público insiste en que aún no inicia el proceso electoral, en los hechos varios actores del Movimiento de Regeneración Nacional ya comenzaron a intensificar su presencia en territorio, multiplicando recorridos, reuniones y apariciones públicas que difícilmente pueden interpretarse como simples coincidencias.

Bajo el argumento de mantener cercanía con la ciudadanía o fortalecer tareas de gestión, diversos perfiles han incrementado su actividad en sus respectivos distritos, dejando claro que la carrera rumbo al 2027 ya empezó, aunque nadie quiera reconocerlo abiertamente.

En el llamado “radio pasillo” político comienzan a mencionarse nombres que buscan posicionarse con anticipación, midiendo su nivel de conocimiento, estructura y capacidad de movilización.

Distrito 1 – Xicotepec

* Lupita Vargas Vargas

Distrito 4 – Libres

* Juan Antonio Hernández

Distrito 8 – Ciudad Serdán

* Andrés Villegas Mendoza

Puebla capital (Distritos 6, 9, 11 y 12)

* Gabriela Sánchez Saavedra

* Claudia Rivera Vivanco

* Antonio Gali López

Distrito 13 – Atlixco

* Laura Altamirano

Distrito 14 – Izúcar de Matamoros

* Pavel Gaspar Ramírez

Distrito 15 – Tehuacán

* Julio Huerta Gómez

* Rosario Orozco Caballero

Si bien Morena mantiene una narrativa institucional basada en que aún no son tiempos de campaña, en la práctica varios de sus cuadros ya buscan fortalecer presencia territorial, posicionar imagen y construir estructura. No es nuevo: en este partido, la verdadera competencia se juega antes de las campañas, en el territorio, en las encuestas y en la capacidad de movilización.

Del otro lado, el Partido Acción Nacional atraviesa una crisis más profunda de lo que reconoce públicamente. Ante la falta de cuadros competitivos, ahora apuesta por reciclar perfiles provenientes del PRI y por impulsar supuestos “ciudadanos”, en un intento por oxigenar su oferta política. Sin embargo, el problema de fondo persiste: las pocas figuras propias que tenían ya están desgastadas, “choteadas” ante el electorado o, simplemente, migraron a Morena u otras fuerzas políticas.

En ese vacío, la oposición no solo pierde fuerza, también pierde narrativa y presencia territorial.

No obstante, quien podría alterar el tablero político es Movimiento Ciudadano, instituto que buscaría apostar por perfiles ciudadanos reales, intentando capitalizar el desgaste de figuras tradicionales que han transitado por distintos partidos y cargos durante los últimos años.

El reto no será menor: competir contra estructuras ya operando con anticipación requiere algo más que discursos frescos; exige perfiles con credibilidad social y capacidad de conectar con un electorado cada vez más crítico

Rumbo al 2027, el escenario político en Puebla no se está construyendo en los tiempos legales, sino en la operación diaria, en la presencia territorial y en la disputa por la percepción pública.

Porque mientras públicamente se repite que “no son tiempos electorales”, en los hechos ya hay estrategia, hay estructura y hay posicionamiento anticipado.

Morena se mueve con ventaja, el PAN intenta reinventarse reciclando perfiles que antes criticaba, y Movimiento Ciudadano apuesta a vender la idea de lo ciudadano frente a figuras que muchos consideran ya desgastadas.

La realidad es clara: la contienda rumbo al 2027 ya comenzó, aunque oficialmente nadie quiera admitirlo.

Porque en política poblana quien llega temprano al territorio no lo hace por casualidad… lo hace porque sabe que las elecciones no se ganan en la boleta, se ganan en la percepción, en la presencia y en la memoria del electorado.

Los nombres ya circulan, los equipos ya se organizan y las estructuras ya se activan.

Negarlo sería ingenuo.

El 2027 todavía parece lejano… pero para quienes buscan el poder, el reloj ya empezó a correr.

Y la pregunta más importante es:

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

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