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En los últimos días de la Feria Nacional del Libro de la BUAP se presentó el libro de ciencia ficción El futuro fue ayer de Daniel SanMateo.

Colección de cuentos entre el cyberpunk y experimentaciones narrativas sobre misticismo, la vida y la muerte, así como el tiempo.

En sus textos introduce pequeños símbolos mexicanos, para situar al lector geográfica y nacionalmente.

El escritor de fantasía y horror refirió la necesidad de mostrar que leer genera una visión más amplia del mundo, desde todas sus aristas.

La canción detrás de todas las cosas de Gabriela Damián Miravete conforma un imaginario entre ficción especulativa e investigación científica.

Surge de un sueño que entrelaza la ciencia, la mineralogía y la ficción, para centrarse en los minerales, específicamente en el ópalo.

Es un híbrido entre novela y cuento, interconectado con elementos de distintos tiempos y espacios, los cuales se unen como las capas de la tierra.

En 12 relatos, la autora consigna el registro en torno al hallazgo geológico de un mineral denominado naipes de ópalo, que produce alucinaciones a partir de un fenómeno acústico.

Entre las actividades de la FENALI, se realizó la lectura de poemas de las escritoras Piedad Bonnet, Alarde Foppa y Blanca Varela, quienes a través de sus textos expresan el dolor como una forma de transformación.

Son tres libros que forman parte de la colección 25 para el veinticinco, del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Son gratuitos para personas de 15 a 30 años. Se adquieren en la Librería Carmen Serdán del FCE-Educal, en 6 oriente 203, presentando identificación oficial.

Daniel SanMateo

Gabriela Damián Miravete