Trump admite en entrevista que quiere “apropiarse del petróleo de Irán”

Excélsior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere “apropiarse del petróleo de Irán” y que podría tomar el control del centro de exportación de la isla de Kharg, según una entrevista concedida al Financial Times y publicada el domingo.

Por otra parte, Donald Trump afirmó el domingo que Estados Unidos negoció con Irán el paso inminente de 20 petroleros a través del estrecho de Ormuz, cuya paralización desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio provocó que los precios del petróleo se dispararan.