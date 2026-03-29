FIFA… Una MÁQUINA de hacer dinero cada 4 años

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Y en este 2026 está perfectamente aceitada y lista para romper récords de ingresos.

Amigo lector, estamos a 74 días de que el partido inaugural del Mundial 2026 entre la Selección de México y la Selección de Sudáfrica dé inicio a la justa mundialista.

Un mundial que, dicen los que saben, será un antes y un después por varias razones, y aquí les enumero algunas.

Empezamos por el partido inaugural en el mítico y recién remodelado “Estadio Ciudad de México” (nombre oficial durante el mundial), pero cuyo verdadero nombre es “Estadio Azteca-BANORTE”.

El cual será el único estadio en el mundo y en la historia, al momento, en tener 3 juegos de inauguración de Copa del Mundo.

LUCHA POR LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA INCLUSIÓN

Ese día también puede ser muy especial en la lucha por la equidad de género y la inclusión, ya que, de acuerdo a una fuente de muy alto nivel con cercanía a las esferas altas de la FIFA, me dice que la designación arbitral para el juego de inauguración es muy probable que recaiga en una mujer por primera vez en la historia.

En la figura y personalidad de la árbitra italiana MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI, quien ocupa actualmente la posición número 1 en el ranking femenino de FIFA y fue nombrada como la mejor árbitra mujer del mundo en el pasado año 2025.

Esta designación no se hará oficial hasta unos pocos días antes de que inicie el mundial, que es cuando FIFA designa a sus árbitros para los partidos de primera ronda (como es la costumbre).

Así que si esto se confirma, amigo lector, recuerde que donde primero lo leyó fue en esta columna que semanalmente escribo para poderlo tener a usted con información de primera mano y del más alto nivel, y que, como diría el clásico, “esta información no la tiene ni OBAMA…”

No se crea, pero en realidad trato de ir un paso adelante siempre por usted, amigo lector.

Regresando al por qué este Mundial será un antes y un después, hablemos del tema económico y título de esta entrega.

La FIFA se puede considerar como una máquina de imprimir dinero…

Le doy unos datos financieros y usted juzgue.

En QATAR 2022 la FIFA ingresó por el mundial la cantidad de $6,280 millones de dlls, lo cual fue un aumento del 18% con respecto a RUSIA 2018.

Estos ingresos fueron por derechos de transmisión (50%), sponsors (28%), entradas (15%) y por licenciamientos (7%) respectivamente.

El crecimiento que tenían entre ciclos mundialistas era de un 10% a un 18%, dependiendo las sedes.

Muy bueno para una gestión “conservadora”, pero no dejaba del todo satisfecho al Sr. Infantino, así que se dieron a la tarea de buscarn cómo aumentar la ecuación.

Y la solución era muy clara: aumentar el multiplicador de la misma.

El número de partidos.

Aumentado este factor de multiplicación, todo aumenta.

Y fue así como pasamos de 32 selecciones y 64 partidos a 48 selecciones y 104 partidos, un aumento del 62.5% en el factor multiplicador, y con esto los ingresos se van a las nubes.

Como lo verá a continuación usted.

Con datos del interior de la FIFA, el pasado ciclo mundialista (2019-2022) se facturó $7,570 millones de dlls en total, de los cuales $6,280 millones (83%) se generaron en solo 29 días. Vaya que locura…

Imagínese, amigo lector, que usted generando dinero por 29 días (1 mes aproximado) cubre el 83% de sus necesidades de 4 años.

Ufff, mejor imposible, pero si eso era espectacular con el formato de 64 partidos, con 104 van a superar de sobra sus pretensiones económicas.

Y aquí le muestro la información que trae al Sr. Infantino riéndose solo del éxito de su gestión.

La FIFA tiene contemplado un ingreso aproximado de $10,911 millones de dlls. Un aumento de $4,600 millones de dlls (73%) con respecto al pasado mundial.

Superarán ampliamente el 18% que tenían de crecimiento entre ciclos mundialistas previos.

No cabe duda: Infantino es un genio y un experto en finanzas.

La vida es generosa con la FIFA y su máximo jerarca, quien por cierto deja ver como un amateur al mítico brasileño Joao Havelange con estos números.

Aunque hay que decirlo, Havelange tuvo a su cargo la “visión fundacional del negocio” e Infantino la “visión de expansión global”.

Olvidaba hablar del Sr. Blatter, quien es el puente entre ambas visiones, pero que quedó marcada su gestión como una era de corrupción por el tan sonado FIFA Gate.

Después de todo lo anterior, vayamos a analizar cuánto le corresponde vía la FIFA a cada federación participante.

La FIFA distribuirá $665 millones de dlls en premios entre las 48 selecciones participantes.

El 6% de sus ingresos totales es lo que les distribuirá a los que llevan el “espectáculo y el talento” al máximo escenario mundial y que hacen posible esta sinfonía de ingresos.

La FIFA se vio generosa con esta cantidad de $665 millones, ya que en QATAR distribuyó $440 millones. Les aumentó $225 millones por el incremento en el número de partidos.

Cuánta generosidad, dirá usted, pero volviendo a los $665 millones: el campeón recibirá $50 millones de dlls, el subcampeón $33 millones, el 3er lugar $29 millones y el 4to lugar $27 millones.

Los que ocupen del puesto 5 al 8 su premio será de $19 millones.

Del puesto 9 al 16 recibirán $15 millones.

Los equipos ubicados entre el 17 y el 32 obtendrán $11 millones de dlls, y los que se queden solo en la fase de grupos, es decir del 33 al 48, solo tendrán acceso a $9 millones de dlls.

Las 48 selecciones recibieron previamente la cantidad de $1.5 millones de dlls como gastos de preparación y concentración antes del mundial.

Con todo esto, el mínimo a recibir por cada equipo mundialista en este 2026 es la cantidad de $10.5 millones de dlls.

Estos montos los reparte cada federación entre sus miembros afiliados de acuerdo a como tengan sus acuerdos internos y también cubren los gastos de operación y logística propios del mundial.

Los jugadores recibirán primas económicas por su participación en el Mundial de acuerdo a lo negociado con su federación respectiva; la FIFA no les paga nada a los jugadores directamente.

Los que sí reciben una cantidad por la participación de cada jugador son los clubes titulares de sus contratos durante el mundial. Para este Mundial 2026 se destinarán $355 millones de dlls mediante el programa “CLUB BENEFIT PROGRAMME de la FIFA”, a repartir entre un total de 1,285 jugadores que estarán activos dentro del mundial, aclarando que este dinero no es para el jugador, es para el club dueño de su contrato que lo está cediendo por el tiempo que dure la participación de su selección.

Este pago es por día de permanencia del jugador en la competición, cubriendo preparación y mundial, sin importar si tiene minutos de juego o no.

Esta medida busca reconocer el desgaste físico y el rol fundamental de los clubes en su formación y el sacrificio de prescindir de sus servicios en estas etapas.

Por otra parte, la FIFA anunció que distribuirá $2,250 millones de dlls dentro de su programa “FIFA FORWARD” (apoyo a las 211 federaciones afiliadas a la misma), en una cantidad igual a todas de $8 millones de dlls, más otros incentivos los cuales son negociados entre cada federación y la FIFA. Aquí deberé hacer mención que los buenos oficios y cercanía entre la FIFA y la FEMEXFUT, vía la familia Azcárraga, siempre ha traído mucha generosidad de parte de la FIFA a la FEMEXFUT.

Estos apoyos deberán ser utilizados en gastos operativos, proyectos de desarrollo, infraestructura y apoyo a selecciones juveniles e inferiores.

Y llegamos al punto más importante y en el que la Federación Mexicana de Fútbol tendrá su recompensa por ser sede coanfitriona del Mundial, en su parte proporcional por albergar 13 partidos de los 104 a disputar (12.5% del total). Esta información no es pública ni se hace del conocimiento de todas las federaciones afiliadas; es una negociación privada.

Se trata de una distribución de ingresos generados por el mundial para el país organizador; en este caso son 3 países (EE. UU., México y Canadá).

En el lejano mundial de México 86, a nuestro país, por ser sede, le compartieron el 9% de las ganancias del torneo, según los reportes de la época y lo que una de mis fuentes le tocó atestiguar.

Esta cifra se desconoce de cuánto será en este Mundial y habrá que ver el criterio que se sigue para cada una de las tres federaciones que son sede.

Quiero imaginar que será en proporción al número de partidos que se celebran en cada país.

Como verá, amigo lector, la FIFA…

SÍ ES UNA MÁQUINA DE HACER DINERO…

Y cada selección también lo es para su propia federación.

Nuestra Selección Nacional (independientemente de que si juega bien o mal, si convence o no convence) ocupa el 5to puesto entre las selecciones que más dinero generan en un ciclo mundialista.

Se tienen registros de que su cifra mágica es de $250 millones de dlls en contratos con 15 anunciantes máster y Adidas; esta cifra fue la estimada previa al inicio del ciclo, justo al terminar el ciclo del mundial de QATAR, donde se facturó en ese ciclo $170 millones de dlls.

Una de mis fuentes me dice que la facturación al momento ya anda por los $550 millones de dlls por todo lo que ha implicado ser sede mundialista y todo lo que eso trae de lucimiento y de plusvalía de todo lo comercializable.

Con todo lo anterior, dígame usted si no el negocio es redondo como la pelota lo es para la FEMEXFUT y los dueños de los equipos de la Liga MX.

Este Mundial superará por mucho sus expectativas económicas y la asamblea posterior al mundial, en la que harán corte de caja, va a ser una de las más felices y cordiales de las que se tenga memoria.

Por eso nadie quiere ceder su franquicia antes de la repartición de dividendos.

A Grupo Salinas y Orlegi no les conviene vender sus franquicias hasta después de este corte de caja.

Bueno, habrá que ver si al Sr. Escalante le corresponde algo ya como dueño del Atlante, aunque en mi parecer no creo que Grupo Salinas le ceda algo.

Más bien yo creo que estará solo como el “chinito mirando”, porque el ciclo mundialista 2022-2026 no le corresponde a él.

Después de todas estas cifras, amigo lector, dígame si no será un éxito para la FEMEXFUT el Mundial 2026.

Y pensar que mucho de esto es realidad gracias al grupo que está aún en el poder y que algunos ilusos dicen que hay que quitar porque no le han dado beneficios y crecimiento al fútbol mexicano.

No cabe duda que la ignorancia y la mala memoria son una constante hoy en día en muchos opinadores “expertos” de fútbol en nuestro país.

Con toda la radiografía financiera que le acabo de mostrar, usted tiene la mejor opinión y la más valiosa de todas.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

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