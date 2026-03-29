La revolución de la billetera: Más del 75% de los trabajadores mexicanos prioriza el ahorro sobre el gasto, revela sondeo de Up Sí Vale

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7 de cada 10 trabajadores mexicanos revolucionan sus hábitos financieros con ahorro estratégico.

En un entorno económico donde la eficiencia financiera es clave, los hábitos de consumo de los trabajadores mexicanos están superando paradigmas tradicionales. De acuerdo con un reciente sondeo en el que participaron más de dos mil personas, Up Sí Vale, empresa líder en soluciones de gestión de beneficios y dispersión de recursos, encontró que la verdadera transformación no radica solo en reducir gastos, sino en optimizar el consumo para potenciar el ahorro, demostrando que gastar menos no siempre equivale a ahorrar mejor. De hecho, el estudio señala que el 76% de los trabajadores ha modificado sus hábitos de compra para maximizar su dinero.

Contrario a la idea de que la austeridad extrema es la única ruta, los datos obtenidos por Up Sí Vale muestran una tendencia hacia la madurez financiera: una mayoría significativa del 37% de los encuestados prioriza destinar una parte considerable de sus ingresos al ahorro proactivo. Este comportamiento subraya que los trabajadores están planeando conscientemente su futuro financiero, entendiendo que el ahorro es una acción estratégica y no simplemente el dinero que sobra al final de la quincena.

El sondeo destaca una reconfiguración analítica en el comportamiento del consumidor. Al momento de utilizar sus recursos, los trabajadores se concentran en productos y servicios que ofrecen el mejor retorno de inversión personal, destacando la alimentación y los servicios básicos, donde 5 de cada 10 encuestados buscan comparar precios antes de adquirir productos. Esta tendencia confirma que el consumidor actual busca “gastar mejor” (adquiriendo valor y calidad) en lugar de limitarse a “gastar menos”, evitando así los errores comunes que a la larga resultan más costosos.

Para fomentar estas buenas prácticas, el papel de las empresas y sus herramientas de dispersión es fundamental. “Entender que gastar menos no es sinónimo de ahorro es el primer paso hacia la salud financiera. Desde Up Sí Vale, nuestra misión es brindar herramientas que faciliten este orden, transformando el gasto diario en oportunidades de ahorro inteligente y garantizando que las prestaciones laborales sean realmente aprovechadas”, afirmó Mauro Ciccolella La Pioggia, Chief of Finance de Up Sí Vale México.

Asimismo, la investigación subraya que los trabajadores están maximizando sus prestaciones de previsión social, utilizándolas como un escudo financiero para cubrir necesidades esenciales sin comprometer su salario neto. Más del 80% de los usuarios de tarjetas de beneficios han incrementado el uso de sus tarjetas de despensa para cubrir alimentos, redirigiendo su flujo de efectivo a fondos de ahorro o inversión, fortaleciendo su estabilidad económica general y reduciendo el estrés financiero.

Up Si Vale reafirma su compromiso con el bienestar financiero de los mexicanos, impulsando una cultura de consumo inteligente y estratégico. La empresa continúa innovando en sus plataformas digitales para ofrecer visibilidad total de los recursos a sus usuarios, permitiéndoles tomar decisiones informadas que aseguren un futuro más próspero, demostrando que gastar mejor es el camino más directo hacia una verdadera libertad financiera.

Acerca de Up Sí Vale

Filial mexicana del grupo francés UP, con 26 años de experiencia en el mercado mexicano, desarrollando soluciones de control de recursos financieros innovadoras para fortalecer el crecimiento de las empresas y mejorar la calidad de vida de las personas. Actualmente contribuye al crecimiento de más de 16 mil empresas, gestionando anualmente más de $40 mil millones de pesos y apoyando el poder adquisitivo de cerca de 5 millones de usuarios de tarjetas. Al día de hoy, más de 500 mil establecimientos se benefician con los 120 millones de transacciones que se generan al año con alguna de sus tarjetas físicas o electrónicas. Obsesionados con entender y servir a los usuarios, para dar a millones de familias mexicanas el poder de crecer. Recientemente, en el sector de Servicios Financieros y Seguros de la categoría de 50 a 500 multinacionales en el listado “Tiempos de reto” elaborado por Great Place to Work, obtuvimos el tercer lugar, reafirmando nuestro compromiso con el sector.