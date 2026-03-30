Comisiones se preparan para garantizar derechos humanos en la Copa Mundial 2026

EL VALLE

Toluca, Méx.- La cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo representa un evento deportivo, sino también un desafío institucional para la protección de los derechos humanos en México. Conscientes de ello, las comisiones de derechos humanos de la región trabajan desde ahora en estrategias de prevención y atención, especialmente en los estados que serán tránsito y destino de miles de visitantes.

Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), participó activamente en la Primera Sesión Ordinaria 2026 Zona Este de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. En la reunión se discutieron los posibles riesgos que pueden surgir durante el evento internacional y se plantearon acciones concretas para garantizar la protección de todas las personas.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia Calderón, presentó un análisis sobre los desafíos que enfrentan los organismos defensores de derechos humanos en el marco de grandes eventos deportivos. Entre las propuestas destacaron campañas de difusión y medidas de prevención orientadas a proteger a quienes podrían verse afectados por violaciones a sus derechos fundamentales.

El análisis recordó los antecedentes de la Copa Mundial 2022 en Qatar, donde se documentaron condiciones laborales inadecuadas para trabajadores migrantes, restricciones a la libertad de expresión y limitaciones de derechos de mujeres y personas LGBTIQ+. Estos hallazgos resaltan la importancia de que las autoridades y comisiones de derechos humanos mexicanas implementen mecanismos de vigilancia y asistencia adaptados a la realidad local.

En el caso del Estado de México, su ubicación estratégica lo convierte en un punto clave de tránsito y hospedaje para los asistentes al Mundial. Por ello, garantizar la seguridad, la movilidad, el respeto a la diversidad, la libertad de expresión y los derechos laborales será fundamental para asegurar un desarrollo inclusivo y ordenado del evento.

Delgado Pérez enfatizó que, más allá de la proyección internacional que significa la Copa Mundial, la prioridad debe ser siempre la protección de los derechos humanos. Señaló que la entidad cuenta con infraestructura y conectividad estratégica -como los aeropuertos internacionales de Toluca y Felipe Ángeles, el Estadio Nemesio Diez y las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol- que requiere coordinación institucional para prevenir vulneraciones.

Finalmente, se acordó que las áreas de comunicación de las comisiones de derechos humanos de los estados de la región trabajen en una estrategia conjunta, adaptable a las particularidades de cada territorio, con el objetivo de acercar la agenda de derechos humanos a la vida cotidiana de las personas y garantizar asistencia efectiva a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Con estas medidas, el Estado de México y sus comisiones vecinas buscan anticipar riesgos y reforzar la colaboración interinstitucional, colocando la dignidad y la seguridad de las personas como eje central durante la preparación y realización de la Copa Mundial 2026.