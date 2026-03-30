Diálogo y apertura permiten acuerdos en CU UAEM Nezahualcóyotl

EL VALLE

Toluca, Méx.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, se reunió con representantes de la comunidad estudiantil del CU UAEM Nezahualcóyotl, a quienes les agradeció su disposición y apertura en favor de la erradicación de las distintas violencias.

Luego de que el Centro Universitario UAEMéx Nezahualcóyotl se declaró en paro hace más de dos semanas por diversas denuncias de acoso, así como hostigamiento sexual y escolar, las autoridades auriverdes informaron que se lograron acuerdos con la comunidad estudiantil, por lo que retomarán sus actividades el próximo lunes 6 de abril y en unos días, los paristas regresarán las instalaciones.

A través de sus redes sociales oficiales, la rectora universitaria reiteró que el compromiso institucional es firme para garantizar espacios seguros dentro de la UAEMéx, así como atender de manera puntual las denuncias de violencia.

En este sentido, subrayó que la administración universitaria que encabeza trabaja en acciones concretas para prevenir, atender y erradicar conductas que vulneren la integridad de la comunidad estudiantil, académica y administrativa.

Asimismo, destacó la importancia del diálogo como herramienta para construir acuerdos y fortalecer la confianza entre autoridades y estudiantes, tras semanas de inconformidad que derivaron en la suspensión de actividades.

Finalmente, Zarza Delgado aseguró que la universidad mantendrá el acompañamiento a las y los estudiantes, con el objetivo de consolidar una institución más incluyente, segura y comprometida con el bienestar de toda su comunidad.