Encuesta respalda el Cablebús; digitalmente el proyecto es negativo

María Huerta

Si bien la encuesta más reciente del CISO BUAP muestran una valoración mayoritariamente favorable (64%) y abierta a conocer el proyecto del Cablebús, la escucha social digital presenta un volumen significativamente mayor de menciones negativas

Con lo anterior, sugiere la existencia de una distorsión narrativa que no necesariamente refleja el sentir general de la población, sino la sobrerrepresentación de voces específicas en el ecosistema digital.

De acuerdo con los datos demoscópicos presentados en los gráficos, la encuesta revela que existe un segmento importante de ciudadanos que ve con buenos ojos el proyecto o que considera que podría representar beneficios en materia de movilidad, conectividad y modernización del transporte público.

En contraste, el análisis de escucha social muestra un entorno digital donde el sentimiento negativo aparece sobrerrepresentado frente al positivo, impulsado principalmente por cuentas altamente activas, perfiles con posicionamientos políticos definidos en contra de los gobiernos de Morena y páginas de contenido informativo con líneas editoriales críticas al proyecto de la 4T.

Otro elemento relevante es que, según los gráficos de la escucha social, los principales emisores de contenido negativo no corresponden necesariamente a ciudadanos comunes que expresan preocupaciones cotidianas, sino a nodos de información identificables: cuentas de opinión política, generadores de contenido polarizante y algunos espacios digitales que han impulsado marcos narrativos orientados a cuestionar la viabilidad del proyecto.

La lectura integral de ambos instrumentos permite concluir que el proyecto del Cablebús enfrenta más una disputa de narrativa en el terreno digital que un rechazo mayoritario en la opinión pública.