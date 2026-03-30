Bienestar sexual, placer a flor de piel

Alejandra Xilotl

La verdadera sensación sexual se ha experimentado con total entrega a través del romance, de un encuentro casual, de satisfacción garantizada a la pareja o es solo el camino que te lleva al clímax.

Factores como la rutina, cansancio laboral, una comunicación poco afectiva y efectiva, muchas veces la religión es una limitante para experimentar plenamente esa sexualidad reprimida, la falta de deseo de la mujer por situaciones económica, de naturaleza propia de la mujer durante su periodo menstrual, la constante en conflictos con su pareja como discusiones que los aleja en la intimidad y los acerca más a uno de los dos a la infidelidad para concentrar esos deseos en volcanes activos a punto de erupción, y una preponderante en las relaciones de pareja la ausencia de la pareja, con el olvido del coqueteo, de despertar la sensualidad en cada uno de los involucrados, perdidos entre la cotidianidad de la casa, otra de ellas y basada en la disfunción. Entre muchos otros factores que alejan sexualmente.

Vivimos en el año 2026 y es realmente impresionante la insatisfacción sexual, donde 4 de cada 10 mujeres buscan su bienestar sexual a través de la infidelidad.

La naturaleza del cuerpo requiere explorar esa intimidad sin limitar ese deseo y siempre en común acuerdo con ese ser que te acompaña en los momentos más lujuriosos y volcánicos donde ambos apagan deseos placenteros.

Sin embargo, a veces los tabús hacen que ese fuego que lleva se apague bruscamente ante la indiferencia de uno de los involucrados.

Lamentablemente en la actualidad hay mujeres que no han experimentado un orgasmo, esos segundos que te llevan a una intensa sensación física donde queda liberada la tensión sexual.

La vida sexual es un alimento natural y necesario para estimular muchas veces la autoestima, para eliminar el estrés y otras fortalecen la salud.

Las mujeres son muy difíciles de complacer y eso a veces conlleva a no tener un momento ardiente con su pareja y si solo las mujeres disfrutaran el postre con una música que despierte los sentidos.

Ahora veamos que debe haber una conexión desde una mirada sutil y caricias suaves al corazón con destellos de deseo y decirle al oído palabras dulces que vayan encendiendo ese instante íntimo y si de fondo una música que erotice los sentidos, acompañados de un buen vino, de unas luces tenues, de momento único y sin interrupciones.

Una escapada a la playa es lindo lugar para perderse entre la naturaleza y la profundidad del mar y la luna como único espectador donde dos almas se funden entre sí con ese ir y venir de las olas.

El hombre y la mujer necesita a veces un lenguaje claro y directo. Es decir, expresar esos deseos del uno como del otro. Juntos hablar de lo que les agrada y lo que les disgusta en esos momentos placenteros de la sexualidad.

Ambos deben hacer sentir a la pareja ese deseo, por ejemplo: decirle a la mujer lo sexy que se encuentra, lo rico que huele, su piel tan excitante… en fin una serie de claves para hacerla sentir deseada, al hombre a veces les estimula que la mujer pronuncie su nombre, acariciar sutilmente y tener un lenguaje corporal más atrevido y arrollador.

Romper la rutina con juegos eróticos que cumplan fantasías, que despierten los sentidos, que te provoquen sensaciones y que permitan a la pareja nuevas emociones y experiencias.

En la actualidad hay diferentes tiendas que te ayudan con complementos para esos ratos de pasión con tu pareja y son juguetes sexuales que van desde vibradores para estimular la vida sexual de las parejas.

La base de una relación sexual es generando un respeto mutuo y teniendo el placer de satisfacer a la pareja.

Aprendamos a escuchar a la pareja, satisfacerla y evitar ser invisibles en esos momentos tan únicos, tan relajantes, satisfactorios y saludables para la vida sexual.

Nota escrita por Alejandra Xilotl