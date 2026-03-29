“Guerreras” de Puebla cautiva a aficionados al voleibol profesional femenino

– En un ambiente seguro, las familias disfrutaron de un gran partido de voleibol.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- ¡Guerreras, Guerreras! – fue el grito que cimbró a la afición. Las Guerreras de Puebla se entregaron con cuerpo y alma en un intenso encuentro frente a las Coronelas de Durango.

Desde las gradas, las porras no cesaron ni un instante. La afición se volcó a favor de las Guerreras que hicieron gala de su empuje, fuerza y tenacidad. El equipo de casa dio el alma en la duela del Miguel Hidalgo.

El Gobernador Alejandro Armenta Mier alentó al equipo de voleibol local: “Enamoraron a la afición. Puebla está muy contenta con ustedes, las vimos partirse el alma”.

Con un gimnasio lleno y un ambiente familiar, el gobernador Alejandro Armenta Mier y su padre Rafael, apoyaron a las Guerreras de Puebla.

La bravura de las Guerreras en la cancha fue ejemplar y demostró por qué Puebla es el epicentro del deporte.

Tras el match en la duela, el gobierno estatal festejó con una verbena popular el amor a Puebla, al deporte y la disciplina de las Guerreras. Niñas, niños, jóvenes, y familias disfrutaron el ambiente de fiesta, los antojitos y el espectáculo de la verbena.

En Puebla, el bienestar social, la sana convivencia y el desarrollo de las juventudes en la entidad, se logra con eventos deportivos.

En el Gimnasio Miguel Hidalgo, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que Puebla se ha consolidado como sede de eventos deportivos de alto nivel, luego de superar rezagos financieros que limitaban su participación. Recordó que al inicio de la administración se cubrieron adeudos por 27 millones de pesos, lo que permitió reincorporar al estado a competencias nacionales e internacionales, así como proyectarlo como anfitrión de eventos como la Olimpiada CONADE.

El ejecutivo estatal subrayó que el impulso al deporte incluye diversas disciplinas como voleibol, fútbol, béisbol y básquetbol, con énfasis en la participación de las mujeres en el ámbito profesional. Asimismo, reconoció la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, para fortalecer estrategias que promuevan estilos de vida saludables y espacios de convivencia segura.

Asistentes como Mario destacaron que el impulso al deporte motiva a las juventudes a desarrollarse en entornos positivos, mientras que Margarita Guzmán reconoció la importancia de generar espacios de calidad para las familias y respaldar el talento local, lo que fortalece el sentido de comunidad y participación social.