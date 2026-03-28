Amarga reinauguración: México y Portugal igualan 0-0; hubo abucheos

Excélsior

¿Prueba superada ante el mejor rival posible? Faltaron los goles, pero no la actitud ni la garra de la Selección Mexicana que se puso a la par de Portugal y en uno de los escenarios más significativos en la cuenta regresiva al Mundial, la reinauguración del Estadio Banorte.

La igualada 0-0 dejó cierto enojo en la afición, cuya decepción comenzó días antes al descartar la visita de Cristiano Ronaldo. Los gritos desafiantes del “¡ehhh,pu…!” no se hicieron esperar en la recta final del duelo amistoso, incluso las nuevas bocinas entraron en acción para mitigar el caos sonoro de la expresión prohibida por la FIFA.

Incluso las mejores emociones se vivieron en los últimos 10 minutos, con el ingreso de Armando ‘La Hormiga’ González, el más cercano de abrir el marcador para los mexicanos. La delantera inicial de Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez simplemente no encontró la manera de abrir el candado portugués, en la custodia del meta Rui Tiago.

La defensa de Portugal también fue ordenada. Dio pocas oportunidades dentro del área, por lo que México probó reiteradamente con disparos sorpresivos, pero todos desviados. Poza exigencia al cancerbero europeo.

Pero México supo imponer condiciones. A la par de la afición, con abucheos contra el árbitro y exaltadas emociones en una serie de empujones que terminaron con César Montes y Pedro Neto amonestados a temprana hora.

La portería mexicana, bajo la responsabilidad de Raúl Rangel, tampoco sufrió en demasía. La más peligrosa fue una abanicada de Goncalo Matias Ramos dentro del área. Posteriormente las llegadas de Francisco Conceicao y Joao Félix tampoco exigieron al portero de las Chivas.

La presencia de Álvaro Fidalgo fue un motivo de tranquilidad para Javier Aguirre. Repartió peligro y orden en la media, generó buenas salidas. Como en sus tiempos con las Águilas del América, el español naturalizado cumplió las expectativas de su debut ante una selección como Portugal y un sistema con jerarquía del estratega Roberto Martínez.

La afición al resignarse con la igualada sin goles, evocó sonoramente el nombre de un gran ausente: Gilberto Mora. En recuperación y clave en el desequilibrio ofensivo que Javier Aguirre espera recuperar en la siguiente ventana de Fecha FIFA.

Mientras, a la Selección y ‘El Vasco’ Aguirre les queda guardar para el recuerdo la emotiva inauguración de su casa y la siguiente prueba, la visita a Chicago, para medirse en amistoso a Bélgica, otra selección de alto nivel de Europa.